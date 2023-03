Supercars Endurance: Alvaro Fontes fará dupla com Mirco van Nostrum | AutoSport

A equipa espanhola Escudería Faraón aposta num Porsche 991.1 Cup para o Supercars Endurance, tendo aos comandos do carro germânico Alvaro Fontes e Mirco van Nostrum. A dupla constitui a mais recente adição ao crescente pelotão da competição ibérica Supercars Endurance, que se assume como o pináculo da competição de velocidade da Península Ibérica e partilha três das suas quatro rondas com o Campeonato de Portugal de Velocidade.

Alvaro Fontes e Mirco van Nostrum vão participar na categoria GTC, divisão Cup – exclusiva para os Porsche 911 Cup –, apostando para isso num espetacular 991.1 Cup que será assistido tecnicamente pela formação espanhola Escudería Faraón.

O piloto espanhol, oriundo de Málaga, é já bem conhecido do Supercars Endurance, tendo no ano passado ficado no terceiro posto da categoria GTC, com duas vitórias e mais um par de pódios no seu registo. Conquistou ainda dois segundos lugares na ronda de Jarama na GT4 Pro, aos comandos de um Ginetta G55 GT4 da Tockwith Motorsports, que partilhou com Marmaduke Hall.

Mirco van Nostrum é uma estreia no campeonato promovido pela Race Ready, tendo, porém, já um bom conhecimento das pistas ibéricas, uma vez que em 2021 conquistou o cetro do Campeonato de España de Resistencia na classe TCR, ao volante de um Audi RS3 LMS.

Alvaro Fontes mostrou-se entusiasmado por voltar a tomar parte do pelotão do Supercars Endurance: “Estou muito contente por voltar a competir neste campeonato. É uma competição que cresce ano após ano, existindo um grande equilíbrio de andamentos, o que permite corridas emocionantes e competitivas. Para além disso, ter como colega de equipa o Mirco é sempre uma garantia de sucesso. O ano passado fui ao pódio em todas as minhas participações no Supercars Endurance, fosse com o Porsche ou com o Ginetta. Portanto, esperamos fazer o melhor possível com o apoio da Escudería Faraón e, dessa forma, entrar na luta pelo título”.

Para Diogo Ferrão, CEO da Race Ready: “É fantástico poder celebrar o regresso do Alvaro Fontes, que no ano passado foi um grande animador das nossas corridas, e dar as boas-vindas ao Mirco van Nostrum e à Escudería Faraón, que fortalecem ainda mais a nossa competição, contribuindo para o incremento da sua dimensão ibérica e internacional. Estou seguro de que serão mais um concorrente muito forte nas nossas provas e um excelente exemplo de como os ‘Gentleman Drivers’ podem competir num nível muito elevado ao mesmo tempo que se divertem e aproveitam os fantásticos destinos do nosso campeonato”.

As temporadas do Campeonato de Portugal de Velocidade e do ibérico Supercars Endurance têm o seu início a 5 – 7 de maio no Autódromo Internacional do Algarve, realizando-se o último evento em novembro.