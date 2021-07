Supercars: Daniel Teixeira vence à geral | AutoSport

Daniel Teixeira foi o vencedor da corrida 1 do Supercars Endurance no Estoril. O piloto do Cupra TCR levou a melhor face à concorrência e conquistou o triunfo.

O dia de ontem não foi fácil para várias equipas, com problemas técnicos a afetarem algumas das máquinas.

Em GT4 Pro, o Porsche 981 Cayman da Garagem João Gomes, guiado pelo João Silva e pelo chileno Nicolas Pino teve um pequeno incêndio no escape e com o aquecimento danificaram uma parte da cablagem do carro. Deste modo não fizeram as duas qualificações. Estiveram a trabalhar no carro, mas não conseguiram reparar a avaria sem sucesso o que impossibilitou o carro de continuar.

José Correia e Gabriele Correia também não fizeram a qualificação pois ao colocarem o BoP, a parte eletrônica ficou descompensada. Não rodaram em qualquer sessão e foram para a corrida sem andar com o carro, numa situação que, logicamente, é longe do ideal para dupla.

Manuel Sousa/Luís Silva, no Cupra TCR não fizeram nenhuma qualificação devido a uma quebra na sua caixa de velocidades. Partiram (e vão partir também na corrida 2) do último lugar da grelha.

Os homens do Mercedes AMG GT4 #66 Romaim Monti/Stepahn Pattrick, da Bullit Racing, tiveram um problema com o turbo na qualificação dois e alinham na última linha da grelha na segunda corrida.

A corrida 1 começou animada e no final da 1ª volta, António Coimbra/Luís Silva (Mercedes AMG/GT4), foram para a frente, seguidos por Stephen Pattrick/Romain Monti (Mercedes AMG/GT4 PRO), Daniel Teixeira (CUPRA TCR/TCR), e Luís Cidade/Gustavo Moura (Hyundai Elantra N TCR/TCR), posições que se mantiveram na primeira metade da corrida, por vezes um pouco mais espaçados, outras mais juntos. Antes das trocas de pilotos/paragens nas boxes, Daniel Teixeira ficou um pouco mais para trás (não muito) e os dois TCR foram os primeiros a passar pelas boxes. Luís Cidade deu o lugar a Gustavo Moura.

Infelizmente a corrida acabou mais cedo para a dupla Moura / Cidade, com um amortecedor do Elantra a ceder, o que retirou a dupla da luta pela vitória, o que terá permitido a Teixeira passar para a frente da corrida, levando a melhor a Pedro Silva nesta fase. A confusão instalou-se com o live timing a ter falhas, não permitindo seguir a corrida da melhor forma e quando a bandeira de xadrez foi mostrada não havia certezas de quem tinha vencido. Os resultados finais foram lançados e deram Daniel Teixeira como o vencedor da corrida à geral e na classe TCR. Seguiu-se a dupla Jorge Silva / Pedro Silva (Audi RS3 LMS) em segundo (segundo na classe TCR) e em terceiro a dupla Gonzalo de Andrés/Guillermo Aso (McLaren 570S GT4) primeiros na classe GT4 Pro. A dupla António Coimbra/Luís Silva (Mercedes AMG GT4) terminou em quarto, primeiros classificados na classe GT4 Bronze. Jemma Moore/Paulo Sousa em Ginetta G50 venceram na classe GTC.