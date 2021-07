SuperCars: Daniel Teixeira e Gustavo Moura/Luís Cidade dividem poles | AutoSport

Daniel Teixeira (Cupra TCR) e Gustavo Moura/Luís Cidade (Hyundai Elantra TCR) dividiram as poles para as duas corridas do fim de semana dos SuperCars, que se realizam no âmbito das Estoril Super Racing Series

Na Q1, Teixeira Daniel fez um registo de 1:42.351s deixando Gustavo Moura/Luís Cidade (Hyundai Elantra TCR) a 0.175s, com António Coimbra e Luís Silva (Mercedes AMG GT4) a 0.725s. Stephen Pattrick/Romain Monti (Mercedes AMG) arrancam da terceira posição.

Na Q2, as coisas inverteram-se com Gustavo Moura/Luís Cidade (Hyundai Elantra TCR) a registar 1:42.699, menos 0.032s que o Cupra TCR de Daniel Teixeira com Jorge e Pedro Silva (Audi RS3 LMS TCR) a 0.323s.