Super Racing Weekend: Pinheiro/Marreiros vencem primeira corrida do Open

José Correia (Nissan Nismo GTR-GT3/G1) partiu da pole e liderou as primeiras voltas, até furar, com Pedro Marreiros e Paulo Pinheiro (Porsche 991 GT3 Cup G2) a aproveitarem para passar para a frente vencendo com larga margem face a Francisco Mora (Cupra TCR Seq), que logicamente venceu a classe TCR. Fábio Mota e Bruno Pires (Porsche 997 GT3 Cup G2) foram terceiros logo atrás, com Nuno Baptista (Porsche 997 GT3 Cup G2) em quarto, mas muito longe.