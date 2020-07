Super Racing Weekend/Open Velocidade/Corrida 3: Triunfo de José Correia

José Correia (Nissan Nismo GTR-GT3/G1) venceu a primeira corrida do ano do novo Open de Velocidade, batendo facilmente Pedro Marreiros e Paulo Pinheiro (Porsche 991 GT3 Cup) que venceram a classe G2, isto apesar do piloto do Nissan e ter largado na cauda da grelha de partida.



Fábio Mota e Bruno Pires (Porsche 997 GT3 Cup) foram terceiros da corrida e segundos classificados na sua categoria, a G2, com José Rodrigues (Honda Civic Type R) a triunfar entre os TCR. Jorge Silva/Pedro Silva (Renault Clio RS) venceram a categoria T4, José Fafiães (Honda Type R) triunfo entre os TCS e Paulo Martins/Bruno Sá (VW Golf GTI) fizeram o mesmo na T2. Por fim Gabriela Correia (Cupra TCR DSG) triunfou na classe T1.

A corrida começou logo com um desaguisado em pista desaguisado entre Gabriela Correia e Luís Silva, que levou à entrada do Safety Car. Vindo do fundo da grelha, José Correia não demorou a chegar ao primeiro lugar. Pedro Marreiros ainda se aproximou, mas o piloto do Nissan não deu hipóteses e venceu com 8.548s de avanço, a corrida.

No final, já nas boxes, houve muita polémica, resultante do toque em pista entre Gabriela Correia e Luís Silva.