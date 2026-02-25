Super Formula: O susto de Luke Browning nos testes em Suzuka
Luke Browning, piloto de reserva da Williams para a temporada de 2026, saiu ileso de um aparatoso acidente durante testes da Super Formula no circuito de Suzuka, no Japão.
O britânico de 24 anos, que poderá ocupar o lugar de Alex Albon ou Carlos Sainz se necessário na próxima época de Fórmula 1, participava numa sessão de testes em Suzuka quando perdeu o controlo do monolugar em piso molhado na rápida curva 130R, já na fase final da volta.
Full story as Luke Browning walks away from scary 130R crash on opening day of Suzuka #SFormula pre-season test: https://t.co/RTWvzqYz0V
Photo: Masahide Kamio pic.twitter.com/Vh8bFvytFo
— Jamie Klein /クライン・ジェイミー (@JamieKlein_) February 25, 2026
O carro saiu de pista, enterrou-se na gravilha e acabou por ser projetado num violento capotamento sobre as barreiras Tecpro. Apesar da violência do impacto, Browning não sofreu ferimentos e foi visto a abandonar o carro pelo próprio pé, com o auxílio dos comissários.
Browning irá disputar a temporada completa da Super Formula ao serviço da Kondo Racing, equipada com motores Toyota. Devido a esse compromisso, não estará disponível para a Williams nos Grandes Prémios do Canadá, Bélgica, Singapura e Las Vegas.
Durísimo golpe de Luke Browning en la curva 130R en las pruebas de la Súper Fórmula japonesa. Se encuentra bien. pic.twitter.com/P1iyxO7Rz7
— 🎙Francisco Aure 🇦🇷 (@FranciscoAure) February 25, 2026
