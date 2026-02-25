Super Formula: O susto de Luke Browning nos testes em Suzuka

Aceda a todas as notícias Autosport sem limites, torne-se membro do Clube Autosport
Por a 25 Fevereiro 2026 11:49

Luke Browning, piloto de reserva da Williams para a temporada de 2026, saiu ileso de um aparatoso acidente durante testes da Super Formula no circuito de Suzuka, no Japão.

O britânico de 24 anos, que poderá ocupar o lugar de Alex Albon ou Carlos Sainz se necessário na próxima época de Fórmula 1, participava numa sessão de testes em Suzuka quando perdeu o controlo do monolugar em piso molhado na rápida curva 130R, já na fase final da volta.

O carro saiu de pista, enterrou-se na gravilha e acabou por ser projetado num violento capotamento sobre as barreiras Tecpro. Apesar da violência do impacto, Browning não sofreu ferimentos e foi visto a abandonar o carro pelo próprio pé, com o auxílio dos comissários.

Browning irá disputar a temporada completa da Super Formula ao serviço da Kondo Racing, equipada com motores Toyota. Devido a esse compromisso, não estará disponível para a Williams nos Grandes Prémios do Canadá, Bélgica, Singapura e Las Vegas.

