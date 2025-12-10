Super Fórmula: Kalle Rovanperä forçado a abandonar teste

Kalle Rovanperä foi forçado a abandonar o teste de pós-temporada da Super Formula em Suzuka devido a doença, depois de completar apenas a sessão da manhã no primeiro dia. O bicampeão do mundo de ralis iniciava assim a sua transição para os monolugares, mas problemas de saúde impediram-no de prosseguir com o programa previsto.

Rovanperä realizou 32 voltas ao volante do carro #8 da KCMG na manhã de quarta-feira, focando-se sobretudo na recolha de dados no seu primeiro contacto oficial com a categoria japonesa. No entanto, já nos momentos finais da sessão começou a sentir desconforto, o que levou à sua ausência total na parte da tarde.

O diretor da equipa, Ryuji Doi, indicou inicialmente que o piloto estava a descansar com o objetivo de regressar à pista na quinta e na sexta-feira. Contudo, ao final do dia, Rovanperä anunciou que os médicos o impediram de continuar, obrigando-o a deixar o teste prematuramente.

O finlandês terá agora de esperar até fevereiro, quando regressará ao volante durante os testes de pré-época. Antes disso, competirá no Formula Regional Oceania Championship com a Hitech, que colabora tecnicamente com a KCMG.

O dia de testes ficou igualmente marcado por um incidente envolvendo Jack Doohan, ex-piloto da Alpine, que sofreu um acidente na Curva Degner e terminou a sessão com o 21.º melhor tempo. A ação em Suzuka prossegue esta quinta-feira, com o jovem da Williams, Luke Browning, a estrear-se no carro da Kondo Racing.

Kalle Rovanperä explicou nas redes sociais o motivo da sua desistência: