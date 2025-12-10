Super Fórmula: Kalle Rovanperä forçado a abandonar teste
Kalle Rovanperä foi forçado a abandonar o teste de pós-temporada da Super Formula em Suzuka devido a doença, depois de completar apenas a sessão da manhã no primeiro dia. O bicampeão do mundo de ralis iniciava assim a sua transição para os monolugares, mas problemas de saúde impediram-no de prosseguir com o programa previsto.
Rovanperä realizou 32 voltas ao volante do carro #8 da KCMG na manhã de quarta-feira, focando-se sobretudo na recolha de dados no seu primeiro contacto oficial com a categoria japonesa. No entanto, já nos momentos finais da sessão começou a sentir desconforto, o que levou à sua ausência total na parte da tarde.
O diretor da equipa, Ryuji Doi, indicou inicialmente que o piloto estava a descansar com o objetivo de regressar à pista na quinta e na sexta-feira. Contudo, ao final do dia, Rovanperä anunciou que os médicos o impediram de continuar, obrigando-o a deixar o teste prematuramente.
O finlandês terá agora de esperar até fevereiro, quando regressará ao volante durante os testes de pré-época. Antes disso, competirá no Formula Regional Oceania Championship com a Hitech, que colabora tecnicamente com a KCMG.
O dia de testes ficou igualmente marcado por um incidente envolvendo Jack Doohan, ex-piloto da Alpine, que sofreu um acidente na Curva Degner e terminou a sessão com o 21.º melhor tempo. A ação em Suzuka prossegue esta quinta-feira, com o jovem da Williams, Luke Browning, a estrear-se no carro da Kondo Racing.
Kalle Rovanperä explicou nas redes sociais o motivo da sua desistência:
“Durante a pausa para o almoço tive sintomas de vertigem posicional paroxística benigna, que afeta o equilíbrio e a visão através do ouvido interno. O médico proibiu-me de conduzir esta semana. Estou realmente desiludido, porque não tivemos qualquer oportunidade de fazer um trabalho adequado além do nosso teste aerodinâmico desta manhã. Foi um azar ter isto logo na primeira saída. Agora é tempo de recuperar e só posso esperar pela próxima oportunidade.”
