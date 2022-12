Super Fórmula é o novo desafio de Liam Lawson | AutoSport

Depois de duas temporadas no Campeonato FIA de Fórmula 2, terminando este ano no terceiro lugar da classificação, o piloto da Red Bull Junior Team Liam Lawson vai passar a competir no campeonato Super Fórmula no Japão. Lawson passou a ser o piloto de reserva da Red Bull e AlphaTauri na Fórmula 1 após a saída de Jüri Vips do programa da estrutura, tendo pilotado os monolugares de 2022 de ambas as equipas.

Passa a representar a Team Mugen na competição nipónica, tendo como companheiro de equipa o bicampeão Tomoki Nojiri.

“Este carro é um passo em frente”, disse Lawson que já experimentou a sua nova máquina no teste coletivo do Super Fórmula 1 na semana passada. “O objetivo para a próxima temporada, é estar a lutar pelo campeonato e acho que estou numa boa posição com a Mugen, por isso estou entusiasmado. A Fórmula 1 é o meu sonho, mas o foco para mim neste momento é a Super Fórmula, é só nisso que estou a pensar para a próxima temporada”.

Em 2021, Lawson acumulou a Fórmula 2 com o DTM, tendo estado na luta pelo título até à última prova, um ano depois de ter terminado como quinto classificado na Fórmula 3 e segundo na Toyota Racing Series. Na época que terminou recentemente, venceu quatro corridas na F2.