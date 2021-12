SuperSeven, Estoril: Filipe Albuquerque vence na estreia | AutoSport

Autor da pole-position, Filipe Albuquerque juntou o útil ao agradável e venceu igualmente, embora com forte oposição dos seus adversários, a disputadíssima corrida que concluiu o primeiro dia de competição do Super Seven by Toyo Tires no Estoril Racing Festival. Mas não teve vida facilitada, como seria de esperar dos super pilotos que participam no Super Seven by Toyo Tires!

No arranque para a Corrida 1, Albuquerque conseguiu suster os ataques de José Carlos Pires, Lourenço Monteiro e J. J. Magalhães, que saíram das duas primeiras linhas da grelha, e assim conservar a liderança na travagem para a curva 1. Mas a ténue vantagem durou apenas uma volta, com o atual líder da 420R Pro (Pires) a passar para o comando na 2ª passagem pela reta da meta. Albuquerque acabaria ainda por cair para o 3º posto, recuperando logo depois o lugar a Monteiro, no mesmo instante em que a cronometragem indicava que Diogo Tavares (8º) voava baixinho para marcar o melhor tempo no 1ª sector. Apesar do lugar que ocupava na classificação, o piloto do carro #7 (Tavares) arrecadou mesmo, a volta mais rápida durante a passagem seguinte pela reta da meta. O feito durou pouco tempo, com J. J. Magalhães a roubar-lhe a glória no início da 3ª volta. Com os três primeiros separados por 5 décimos — e os 15 primeiros, por 10 segundos —, adivinha-se uma corrida imprópria para cardíacos, já sem Lourenço Monteiro, forçado a abandonar a prova. Num piscar de olhos, Filipe Albuquerque recuperou o comando, até que a entrada do safety-car em pista para remover da gravilha o Caterham #11 da zona dos “esses” voltou a reagrupar o pelotão. No reinício da corrida, quando faltavam oito minutos para o seu desfecho, assistiu-se a uma luta diabólica entre Pires e o piloto convidado (Albuquerque), com J. J. cada vez mais próximo e Nuno Afonso a 1 segundo destes. Alguns minutos volvidos e Albuquerque voltava a cair para segundo, aparentando ter de se contentar com essa posição dado o andamento de Pires. Mas no último sector da derradeira volta, o piloto do Caterham #10 suplantou o adversário na zona da “orelha”, conservando o comando até à bandeirada de xadrez. Um final épico, em que os quatro primeiros classificados terminaram separados por 6 décimos de segundo, e com muitos momentos para recordar: da grande batalha entre António Nunes de Almeida e Gonçalo Lobo do Vale à enorme recuperação de Diogo Tavares (largou de 16º). Mas também as estreias muito positivas de Mariano Pires e Miguel Matos, a bonita disputa entre Ricardo Pedrosa e José Kol Almeida na categoria Gentleman e a batalha espetacular entre Luís Filipe Oliveira e Paulo Santos.

Recuperando a classificação final, atrás dos quatro primeiros da categoria 420R Pro concluíram a corrida António Nunes Almeida, Gonçalo Lobo do Vale, Diogo Tavares, Bernardo Bello e Mariano Pires. Luís Calheiros Ferreira terminou no top 10, após um delicioso confronto com André Correia, Paulo Macedo e Duarte Lisboa. Miguel Matos encerrou a categoria, mas guarda para si o facto de, na estreia, ter assegurado a volta mais rápida entre os pilotos que marcaram tempos no segundo “53”. Na Gentleman, Nélson Gomes voltou a demonstrar o motivo para ser o líder do campeonato. Cada vez mais rápido com o Caterham, deu novo triunfo à Speedy Motorsport, na frente de Ricardo Pedrosa e José Kol Almeida. André Matos, Fernando Costa e o rookie Mário Melo concluíram a classificação. Por fim, destaque para a 275R, cujo pódio foi arrematado por Luís Filipe Oliveira, Paulo Santos e Frederico Brion Sanches. Com apenas duas participações (as corridas extra-campeonato no Algarve Classic e Caterham Racing Festival), Gonçalo Nobre da Veiga classificou-se num excelente 4º lugar, dando provas de uma evolução e entrosamento notável com o carro. Seguiu-se Miguel Ferreira, a participar a solo no Estoril Racing Festival e que demonstra encontrar-se no mesmo caminho do antigo colega de equipa, o rookie Kevin Embourg, que deixou ótimas indicações na sua estreia com o carro, e ainda o trio composto por Luís Seguro, Paulo Duarte e Ivo Prada — pilotos que não se largaram durante toda a corrida. No Domingo têm lugar as restantes corridas do fim-de-semana.

Domingo

11:25-11:45: Corrida 2

14:00-14:20: Corrida 3

16:30-16:50: Corrida 4