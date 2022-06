Super Seven, Spa: José Carlos Pires supera Gonçalo Lobo do Vale para triunfar na corrida 2 | AutoSport

O melhor do Super Seven by Toyo Tires ficou reservado para o fim. A última corrida do fim-de-semana desportivo em Spa-Francorchamps foi intensa, muito bem disputada e com um final eletrizante, onde José Carlos Pires levou a melhor sobre Gonçalo Lobo do Vale e Diogo Tavares já bem perto do final da prova.

J.J. Magalhães registou, na passada sexta-feira, o melhor tempo no Qualifying para esta segunda corrida e hoje saiu da Pole Position. Contudo, um incidente logo no início da corrida, ainda no decorrer da primeira volta, terminou com as aspirações do piloto em Spa. Magalhães acabaria por perder uma volta na box, regressando à pista muito atrasado e fora da luta pelo triunfo. O início de corrida foi, ainda assim, animado na frente, com vários pilotos portugueses num Top-10 que rodava a um ritmo muito competitivo. José Carlos Pires, que arrancou de sétimo, cedo assumiu a dianteira deste pelotão, mantendo uma luta intensa com Alexander Koeberle pela frente da corrida. Gonçalo Lobo do Vale esteve sempre perto dos da frente, com Nuno Afonso, Diogo Tavares, Tomás Guedes e Bernardo Bello a serem os outros portugueses em destaque nesta segunda corrida.

Numa altura em que faltavam cumprir 15 dos 30 minutos de corrida, o Safety Car entrou em pista, mantendo-se no circuito por cerca de 10 minutos, o que acabou por ser positivo no que toca à competitividade na luta pela vitória. Com a bandeira verde regressou a emoção. José Carlos Pires perdeu momentaneamente a liderança da corrida para Koeberle, mas recuperou-a logo de seguida.

A última volta foi intensa. Os seis pilotos da frente rodavam no mesmo segundo e José Carlos Pires liderava na frente de Gonçalo Lobo do Vale, com este último a assumir a liderança já bem perto do final. Contudo, o piloto da Speedy Motorsport acabaria por, na última curva que dá acesso à reta da meta, superar Lobo do Vale, triunfando nesta segunda corrida do fim-de-semana com 0.168s de vantagem. “Depois de arrancar de sétimo, consegui rapidamente ganhar algumas posições e terminar a primeira volta no terceiro lugar. Com consistência e a levar a corrida com calma, já estava na liderança ao fim da segunda volta e fui trocando de posição com o Alexander Koeberle na frente da corrida até que consegui ganhar alguma vantagem. Infelizmente, e numa altura onde já estava mais confortável na frente, a entrada do Safety Car obrigou-me a esforços redobrados e, no recomeço, tive uma tarefa complicada. Consegui chegar à vitória na última curva, numa luta intensa com o Gonçalo Lobo do Vale”, explicou o vencedor da corrida, José Carlos Pires.

O pódio do Super Seven by Toyo Tires ficaria completo por Diogo Tavares (a 0.967s). Nota também para o fantástico desempenho de Nuno Afonso (6.º à Geral, a 1,460s), Tomás Guedes (7.º à Geral, a 6,641s) e Bernardo Bello (9.º à Geral, a 32,723s) que registaram um lugar no Top-10 final da corrida.

Lourenço Monteiro (11.º), Luís Calheiros (13.º), Luís Lisboa (14.º), André Matos (23.º), João Aguiar-Branco (25.º), Paulo Costa (26.º), José Carvalhosa (29.º), Ricardo Pedrosa (30.º), Luís Filipe Oliveira (31.º) Duarte Lisboa (32.º), Mário Melo (38.º) e J.J. Magalhães (49.º) lograram concluir a segunda corrida disputada no mítico circuito de Spa, com André Matos a triunfar na classe Gentleman, seguido de Ricardo Pedrosa e Luís Filipe Oliveira. “Foi um fim-de-semana espetacular. Esta foi a minha primeira vez aqui em Spa e simplesmente adorei o circuito. As corridas foram entusiasmantes, embora a de hoje tenha sido mais disputada. Apesar de inserido na classe Gentleman, foi bastante motivador entrar em algumas lutas e lutar pelos lugares do Top-10 nacional”, explicou André Matos.

Paulo Duarte, José Kol Almeida, Paulo Macedo não terminaram, enquanto que Nelson Gomes não arrancou para esta segunda corrida.

Recorde-se que na primeira corrida, disputada no sábado, Bernardo Bello levou a melhor sobre Diogo Tavares, numa corrida muito disputada entre diversos concorrentes do Super Seven by Toyo Tires que terminou com um Top5 totalmente composto por portugueses, o que comprova o talento dos pilotos inscritos na competição organizada pela CRM Motorsport.

Fim-de-semana de aprendizagem para dupla nos 1600

Gonçalo Nobre da Veiga e Miguel Ferreira representaram da melhor forma a comitiva portuguesa no classe 1600. Depois de na primeira corrida terem tentado rodar junto dos lugares do pódio à Geral, nesta derradeira corrida em Spa, Nobre da Veiga voltou a superiorizar-se a Miguel Ferreira num fim-de-semana de aprendizagem para esta dupla de portugueses, que registaram a primeira e segunda posição, respetivamente, no Super Seven by Toyo Tires. “Foi um um fim-de-semana espetacular. Guiar em Spa é um sonho, a pista é incrível. A Qualificação correu bem e acabei por levar a melhor nas duas corridas sobre o Miguel Ferreira. Tentei lutar pelos lugares do pódio da nossa classe à Geral com os pilotos ingleses, mas estes acabaram por levar a melhor. Estou bastante satisfeito com este fim-de-semana!”, destacou Gonçalo Nobre da Veiga.

Tiago Raposo Magalhães, líder da CRM Motorsport e rosto da organização do Super Seven by Toyo Tires, estava naturalmente muito satisfeito com o desfecho do fim-de-semana desportivo em Spa. “Trazer os Super Seven a Spa-Francorchamps é, só por si, motivo de grande alegria para todos na família Super Seven. Sair daqui com dois pilotos no lugar mais alto do pódio nas duas corridas é a cereja no topo do bolo, num fim-de-semana onde a união e companheirismo foram a chave para o sucesso. As lutas intensas em pista foram fantásticas e comprovaram o interesse desta competição e explicam a nossa a paixão pelos Caterham Super Seven.”