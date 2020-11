Super Seven, Portimão II: Pole position para José Carlos Pires

José Carlos Pires conquistou a pole position na primeira sessão de qualificação dos Super 7 by Toyo Tires. No Autódromo Internacional do Algarve, o piloto do Caterham, da categoria 420R, fez um volta de 2:00.377s, ficando na frente de Nuno Santos, que ficou a 0.315s do tempo mais rápido. Terceira posição para David Saraiva, que ficou a 0.646s do tempo de Pires.

Na categoria Pro, o mais rápido foi Bernardo Bello, que ficou na frente de Pedro Lacerda. Na categoria Bussiness o mais rápido foi Frederico Brion Sanchez, na frente de Bruno Martins.

Na segunda sessão de qualificação dos Super 7 by Toyo Tires a pole position ficou novamente para José Carlos Pires. O piloto da categoria 420R conseguiu fazer melhor do que na primeira sessão e foi o único a quebrar a barreira dos dois minutos, com um tempo de 1:59.866s. Pires ficou na frente de Diogo Tavares por 0.418s. Terceira posição para Nuno Santos, a 0.470s da frente.

Na categoria Pro, o mais rápido voltou a ser Bernardo Bello, seguido de Pedro Lacerda. Na categoria Business, Frederico Brion Sanchez voltou a ficar na frente de Bruno Martins. Na 1600, o mais rápido foi Jay Macormack, na frente de Aman Uppal.