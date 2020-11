Super Seven, Portimão II: Pedro Salvador vence última corrida

Pedro Salvador venceu a última corrida dos Super Seven by Toyo Tires no Autódromo Internacional do Algarve. O piloto do Caterham amarelo também saiu vitorioso na categoria 420R. No pódio, fizeram companhia a Salvador, José Carlos Pires e J.J. Magalhães.

Na categoria Pro, Bernardo Bello foi o vencedor. Já na categoria Business Frederico Brion Sanchez saiu vitorioso. Nos 1600, a vitória sorriu a Aman Uppal.