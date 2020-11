Super Seven, Portimão II: Pedro Salvador vence a primeira corrida

No regresso ao Autódromo Internacional do Algarve para a segunda ronda da temporada 2020, os pilotos do Troféu monomarca Super Seven by Toyo Tyres voltaram a respeitar o palco algarvio com a emoção que o seu traçado merece.

Volta após volta sucederam-se as mais diversas ultrapassagens, até finalmente a bandeirada de xadrez coroar Pedro Salvador (420R), Bernardo Bello (S1600 Pro) e João Rebelo Martins (S1600 Business) como os detentores do lugar mais alto nas três categorias em disputa.

Se a manhã de sábado abriu radiosa e com uma sessão de treinos privados que abriu o apetite para o que aí vinha, as duas sessões de qualificação iniciaram-se com o medo de uma chuva que acabaria por não se abater sobre o circuito. Toada que se manteve durante uma corrida em que José Carlos Pires saía na dianteira entre os 420R, depois de ter garantido as quatro pole positions do fim de semana.

Rapidíssimo ao volante do seu Caterham, o piloto da Atomic-Mageltech acabaria por completar as primeiras voltas quase sempre na dianteira, mas o máximo que conseguiu ao longo desse processo foi garantir para si uma vantagem de 1 segundo. A partir da 4ª passagem na reta da meta, essa diferença voltaria a esbater-se perante a forte oposição de Pedro Salvador e de um quarteto composto por J.J. Magalhães, Nuno Santos, Sérgio Saraiva e Diogo Tavares.

Diogo Costa seguia logo atrás, à frente de Luís Calheiros Ferreira e Paulo Macedo, mas estes pilotos acabariam por se envolver em interessantes batalhas que trariam muita emoção à corrida, embora com a agravante de os levar a perder paulatinamente o comboio da frente.

Já na liderança, a luta mantinha-se ao rubro até Pedro Salvador assumir o comando. Mas este contava agora com a ameaça de Sérgio Saraiva, J.J. Magalhães, Diogo Tavares e José Carlos Pires, que não desarmavam. Até que, nos instantes finais da corrida, Tavares e Pires não evitaram um toque que comprometeu as aspirações de ambos, entregando a J.J. Magalhães o 3º lugar do pódio, o 2º lugar a Sérgio Saraiva e o triunfo a Pedro Salvador. Excelente resultado para a Speedy Motorsport, que assim levou dois carros ao pódio, e também para o Teaam Nuoorte.

Na 4ª posição, Pires salvou o resultado que lhe foi possível, ganhando conforto na rapidez que tem demonstrado ao longo do fim-de-semana (adicionou ainda a volta mais rápida desta corrida). Concluiu esta primeira contenda do fim-de-semana na dianteira de Diogo Costa, Luís Calheiros Ferreira, Paulo Macedo e Gonçalo Lobo do Vale, com a luta pelo top 8 a manter-se sempre muito animada.

Separados por apenas três décimos de segundo, Paulo Costa levou a melhor sobre Daniel González-Vallinas e Duarte Lisboa. O irmão Luís Lisboa ficou logo atrás, mas superou Nuno Afonso, José Kol Almeida, Nélson Gomes e Tiago Sousa.

Azarado com o desfecho desta primeira corrida, Diogo Tavares encerrou a sua participação a uma volta do final da prova, quando entrou no pitlane após o toque com José Carlos Pires, e ainda Nuno Santos (desistiu com queixas no sistema de travagem). Entre os 420R ingleses, Keith Asworth levou a melhor sobre Martin Amison.

Já na S1600 Pro, Bernardo Bello acabou por viver uma corrida confortável, aproveitando o facto de sair da pole-position para se colocar na dianteira da prova. Nas voltas iniciais ainda procurou acompanhar o ritmo de Jay Macormack, líder à geral na categoria e entre os pilotos britânicos (superou Aman Uppal), mas optou depois por se centrar no seu campeonato e em acumular segundos sobre Pedro Lacerda, que viria a desistir a três voltas do fim com problemas na caixa de velocidades.

Na categoria S1600 Business, João Rebelo Martins fez uma corrida de trás para a frente até superar o seu grande rival na classificação geral, Frederico Brion Sanches, que desta feita teve de se contentar com o segundo lugar da classe perante o seu opositor.

Fotografia: NunOrganistA