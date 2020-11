Super Seven, Portimão II: Duas vitórias para José Carlos Pires

José Carlos Pires voltou a vencer no Autódromo Internacional do Algarve, nos Super Seven by Toyo Tyres. O piloto também leva a vitória na categoria 420R. A completar o pódio ficaram Pedro Salvador e Diogo Tavares.

Na categoria Pro, Bernardo Bello foi o vencedor, enquanto na categoria Business Bruno Martins foi o mais rápido. Por fim, na categoria 1600 o vencedor foi Aman Uppal.