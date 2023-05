Super Seven: Pedro Reis Teixeira volta a vencer nos 340R e José Rodrigues nos S1600 | AutoSport

A terceira corrida do fim-de-semana dos Super 7 340R prometia, pois Pedro Reis Ferreira, Gonçalo Nobre da Veiga e Miguel Ferreira tinham discutido arduamente o topo da classificação nas duas jornadas de sábado. Como dita o regulamento, a grelha de partida foi invertida, mas isso não impediu que estes dois pilotos rapidamente se instalassem na dianteira, desta feita com a companhia do mais novo do clã, Zé João Magalhães, mas seria por pouco tempo, “na luta com o Gonçalo Veiga, a roda dele cortou um tubo de água do meu carro e o motor começou a aquecer o que me levou a desistir”, esclareceu Zé João Magalhães no final. Na frente ficou então Pedro Ferreira e Gonçalo Nobre da Veiga, que rapidamente, passam a ultrapassar-se mutuamente, até que em plena reta da meta, Gonçalo Veiga não se apercebe da sinalização de safety car em pista e quando Pedro Reis Ferreira levanta o pé, não consegue evitar o toque entre ambos. Pedro Reis Ferreira seguiu sem problemas de maior, enquanto Gonçalo Nobre da Veiga ao ficar com a frente do 340R danificada foi perdendo posições.

“Depois do incidente com o Gonçalo Veiga a corrida acabou por ser tranquila e acabei por vencer”, esclareceu Pedro Reis Ferreira, depois de ter voltado ao subir ao lugar mais alto do pódio, concluindo assim o fim de semana perfeito com 3 vitórias em 3 corridas. O calor da corrida passou então para a discussão do segundo posto, onde Miguel Ferreira acabou por levar a melhor com o ainda inexperiente piloto belga, Kevin Emburg. Numa corrida sem problemas de maior, o quarto posto foi para Salvador Posser de Andrade, seguido de Alexandre Nabuco.

Quanto aos S1600, o estreante José Rodrigues teve a vida facilitada com a ausência de Diogo Lopes,: “Tirei bom proveito da entrada do safety car em pista e acabei por vencer. Não estava à espera deste resultado o que me deixa bastante contente”, acrescentava José Rodrigues. Outro estreante absoluto em pista (não tinha feito as corridas de ontem) e a fazer equipa com Diogo Lopes, esteve Tiago Loureiro que mostrou uma boa adaptação ao Caterham S1600 e foi segundo. O inglês Domic Geary, com o terceiro lugar, encerrou o leque de pilotos que subiram ao pódio.

Para Tiago Raposo de Magalhães, CEO da CRM Motorsport, “Foi uma estreia mundial deste modelo 340R da Caterham, e que estreia! Os carros mostraram-se muito competitivos e de extrema fiabilidade, a receita perfeita para abrilhantar um fim de semana repleto de emoções. Os meus parabéns ao Pedro e ao José pelas vitórias nesta corrida 3 e voltaremos no início de Junho no traçado de Jarama em Madrid, dias 10-11 de Junho.”

RESULTADOS COMPLETOS, AQUI