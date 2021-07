Super Seven: Novo recorde de inscritos para o Estoril | AutoSport

Marcada para 10 e 11 de Julho, a visita ao Circuito do Estoril volta a contemplar uma lista de inscritos composta por 35 viaturas nacionais que, novamente, representam um novo máximo na história do Troféu monomarca promovido pela CRM Motorsport desde 2009.

Dela fazem parte 21 Caterham 420R e 14 Caterham 275R, distribuídos por sete estruturas (AtomicMageltech, BCM Sports, BS Motorsport, CRM Motorsport, P&B Racing, Speedy Motorsport e Teaam Nuuorte) e quatro equipas privadas, um aglomerado que enfatiza a pluralidade da competição apoiada pela Toyo Tires, Eni Sintética, Auditiv e Cision Portugal.

Ao crescimento natural da mais potente categoria 420R junta-se o fulgor muito positivo da 275R, classe que continua a acolher diversos iniciados na modalidade. Razões que deixam Tiago Raposo Magalhães “satisfeitíssimo” com o momento vivido pelo Super Seven by Toyo Tires, “cada vez mais forte no plano social, desportivo e mediático”, avança o responsável da CRM Motorsport. “Temos um produto imbatível do ponto de vista da diversão e prazer ao volante, corridas disputadas ao milésimo de segundo e um ambiente fora-de-série em todas as provas da competição. No momento em que assinalamos a 13ª época de atividade do Super Seven by Toyo Tires, é fantástico continuar a contar com a confiança de tantos pilotos e equipas e saber que são os maiores embaixadores deste projeto, dando-nos a certeza de que o futuro da competição será cada vez mais Seven”, conclui.

Face à lista de inscritos registada na prova anterior, destaca-se a entrada dos ‘rookies’ José Supico e Paulo Nunes na 275R, e o regresso a esta classe, após uma prova de ausência, de Dominic Geary, Miguel Couceiro, Rodrigo Nunes Almeida, Pedro Lacerda, Luís Seguro e Filipe Graça. Figuram ainda nesta categoria Francisco Figueiredo, Frederico Brion Sanches e Paulo Duarte, que presentemente ocupam o pódio da competição, bem como Ivo Prada, Vincent Labedan e Luís Filipe Oliveira. Mas igualmente uma novidade de peso — o retorno de Paulo Leitão a este grupo, depois de

o piloto se ter sagrado vice-campeão da antiga “S1600 Business” em 2018.

Entre os concorrentes inscritos na 420R Pro estarão José Carlos Pires, Gonçalo Lobo Vale e Diogo Tavares, que ocupam as três primeiras posições do campeonato. Seguem-se Nuno Afonso, J. J. Magalhães, os primos David e Sérgio Saraiva, André Correia, a dupla Nuno Pires/Lourenço Monteiro,

António Nunes Almeida e Paulo Macedo. A encerrar esta lista, Luís Calheiros Ferreira, Daniel González-Vallinas, Duarte Lisboa, Bernardo Bello, Diogo Sousa e a dupla Ricardo Rajani/Bruno Martins.

Já na 420R Gentleman, nota para as presenças de Nélson Gomes (1º), José Kol Almeida (2º); das duplas André Matos/Tiago Sousa (3º) e Fernando Costa/Ricardo Pedrosa, e ainda para o regresso de Fernando Cordeiro, rookie que surpreendeu com os triunfos alcançados na abertura da temporada, sendo presentemente o 4º classificado da categoria. Como habitualmente, o programa desportivo do Super Seven by Toyo Tires no Circuito do Estoril será repartido por dois dias e comporta duas sessões de treinos privados, duas sessões de treinos cronometrados e quatro corridas.