Super Seven: Novo recorde de inscritos para Jarama | AutoSport

Após a ronda inaugural no Autódromo Internacional do Algarve, o Super Seven by Toyo Tires visita ao espetacular Circuito de Jarama.

Marcada para o fim-de-semana de 5 e 6 de Junho, a segunda prova da temporada 2021 surge num contexto muito positivo para a competição monomarca promovida pela CRM Motorsport. A categoria 420R continua a crescer de forma fulgurante, ao ponto de os concorrentes serem agora repartidos por duas classes (“Pro” e “Gentleman”).

Já a S1600 iniciou a época com vigor redobrado, demonstrando que continua a ser a escolha de eleição não só para os iniciantes no campeonato, mas também para todos os que privilegiam uma experiência de condução fisicamente menos exigente e o caráter ‘old school’ da sua caixa manual de cinco velocidades.

“Nunca, na história do Super Seven by Toyo Tires, se contabilizaram tantos pilotos e carros inscritos”, ressalva Tiago Raposo Magalhães. Um fenómeno, acrescenta, que “se irá manter no regresso ao Circuito de Jarama, pista que recebe um novo recorde de pilotos portugueses, e que por sua vez comprova que o calendário delineado pela Organização foi feito à medida das preferências dos nossos pilotos e equipas.”

Com 38 pilotos ao volante de 32 viaturas nacionais, a passagem do Super Seven by Toyo Tires pelo circuito madrileno tem tudo para ser um sucesso. Estendendo-se ao longo de 14 curvas e 3,85 km, o traçado ondulado da pista é encarado com muito agrado pelos pilotos e comporta diversas oportunidades de ultrapassagem.

Face à lista de inscritos de Portimão, destacam-se as entradas já previstas para esta ronda de Diogo Costa (Pro), Paulo Costa (Pro) e da dupla formada pelo team manager Luís Lisboa e o filho Luís Maria Lisboa (Pro). Nomes que completam, assim, um Teaam Nuuorte em que figuram também J. J.

Magalhães (Pro) e Duarte Lisboa (Pro).

No campo da Speedy Motorsport, Pedro Salvador voltará a dar assistência ao atual líder da categoria 420R Pro, José Carlos Pires, e igualmente ao rookie Fernando Cordeiro, que ocupa o 1º posto e surpreendeu na ronda algarvia entre os pilotos da classe 420R Gentleman. A acompanhá-los,

encontram-se, ainda, Nélson Gomes (Gentleman), e as duplas David Saraiva/Sérgio Saraiva (Pro) e Nuno Pires/Lourenço Monteiro (3ºs da Pro).

Mantendo os quatro carros que fazem parte das suas fileiras, a BCM Sports de José Maria Monteiro inscreve Gonçalo Lobo do Vale, que ocupa o 2º posto da 420R Pro, e José Kol Almeida, que é presentemente 3º classificado na 420R Gentleman. Juntam-se-lhes, como habitualmente, Daniel Gonzállez-Vallinas (Pro), a correr em casa, e a dupla André Matos/Tiago Sousa (Gentleman).

Igualmente com quatro Caterham ao seu cuidado, a equipa de mecânicos da Atomic-Mageltech conduzida por Vincent Labedan dará assistência ao próprio, ao volante de um S1600, e aos três 420R de Nuno Afonso (Pro), Ricardo Rajani/Bruno Martins (2ºs da Gentleman) e Fernando Costa/Ricardo

Pedrosa (Gentleman).

Já a BS Motorsport ficará com a responsabilidade de preparar o carro de António Nunes Almeida (Pro) e os S1600 de Frederico Brion Sanches (3º classificado desta categoria) e Rodrigo Nunes Almeida.

Do lado das equipas privadas ou com apenas um carro, conta-se a presença de Pedro Lacerda (S1600) e ainda as entradas individuais de André Correia (Pro), Francisco Figueiredo (líder da S1600) e Ivo Prada (S1600).

Por fim, surge a CRM Motorsport, que leva a Jarama sete carros: quatro 420R para Paulo Macedo (Pro), Diogo Tavares (Pro), Luís Calheiros Ferreira (Pro) e Bernardo Bello (Pro), e três S1600 para Paulo Duarte, Luís Filipe Oliveira e um piloto por anunciar.

Contando novamente com o suporte da Toyo Tires, Eni Sintética, Auditiv e Cision Portugal, bem como o apoio do Circuito do Estoril e da Movielight, o programa desportivo do Super Seven by Toyo Tires em Jarama será repartido por dois dias e comporta uma sessão de treinos privados, duas sessões de treinos cronometrados e quatro corridas.



Programa Super Seven by Toyo Tires, Circuito de Jarama, 5-6 Junho 2021



Sábado

11:25-11:55: Treinos Privados

13:10-13:25: Qualificação 1

13:30-13:45: Qualificação 2

16:05-16:25: Corrida 1

19:35-19:55: Corrida 2

Domingo

13:15-13:35: Corrida 3

17:10-17:30: Corrida 4