Super Seven: José Carlos Pires, Nélson Gomes e Francisco Figueiredo são os novos Campeões | AutoSport

José Carlos Pires (420R Pro), Nélson Gomes (420R Gentleman) e o ausente Francisco Figueiredo (275R), foram coroados campeões da 13ª temporada do troféu monomarca organizado pela CRM Motorsports.

Filipe Albuquerque ambientou-se bem ao Caterham 420R já que juntou a pole position e a vitória na primeira corrida do fim de semana, embora com forte oposição dos seus adversários. Albuquerque suplantou José Carlos Pires e J.J. Magalhães na última volta da primeira corrida do Estoril Racing Festival e Nélson Gomes e Luís Filipe Oliveira triunfaram nas categorias 420R Gentleman e 275R, respetivamente.

No arranque para a Corrida 1, Albuquerque conseguiu suster os ataques de José Carlos Pires, Lourenço Monteiro e J. J. Magalhães, que saíram das duas primeiras linhas da grelha, e assim conservar a liderança na travagem para a curva 1. Mas a vantagem durou apenas uma volta, com o Pires a passar para o comando na 2ª passagem pela reta da meta. Albuquerque acabaria ainda por cair para o 3º posto, recuperando logo depois o lugar a Monteiro.

Os três primeiros estavam separados por 5 décimos — e os 15 primeiros, por 10 segundos — e Filipe Albuquerque recuperou o comando, até que a entrada do safety-car em pista para remover da gravilha o Caterham #11 da zona dos “esses” voltou a reagrupar o pelotão. No reinício da corrida, quando faltavam oito minutos para fim, assistiu-se a uma luta diabólica entre Pires e Albuquerque, com J. J. cada vez mais próximo e Nuno Afonso a 1 segundo destes. Alguns minutos volvidos e Albuquerque voltava a cair para segundo, aparentando ter de se contentar com essa posição dado o andamento de Pires. Mas no último sector da derradeira volta, o piloto do Caterham #10 suplantou o adversário, conservando o comando até à bandeirada de xadrez. Os quatro primeiros classificados terminaram separados por 6 décimos de segundo.

Decisão por 18 milésimos de segundo

O segundo dia de competição no Estoril iniciou-se com a segunda corrida. Apesar de largar da 4ª posição, Albuquerque atacou na curva 1 e superou o pole-sitter José Carlos Pires para lhe roubar o comando da prova. Atrás seguiam Diogo Tavares e J.J. Magalhães, com o quarteto a encabeçar um grupo de 9 pilotos separados por apenas 2 segundos.

Com 10 segundos de diferença entre os 15 primeiros classificados, a corrida entrou no último terço com tudo por definir e a quatro minutos da sua conclusão, os quatro pilotos da frente encontravam-se separados por 6 décimos e os 10 primeiros por 6 segundos. Em modo photo-finish, e por apenas 18 milésimos, Pires cruzou a meta no 1º lugar, na frente de Tavares e Albuquerque, que por sua vez formavam um trio separado por um décimo de segundo.

O top 5 foi assegurado por J. J. Magalhães e Nuno Pires, a menos de 1 segundo do vencedor, seguindo-se na classificação Miguel Matos, António Nunes Almeida, Gonçalo Lobo do Vale, Nuno Afonso e Bernardo Bello. Na 11ª posição, André Correia, que garantiu o lugar pela margem mínima frente a Luís Calheiros Ferreira, Paulo Macedo, Duarte Lisboa e Pedro Perino, o jovem piloto que competiu na F4 italiana este ano

Na Gentleman, Nélson Gomes garantiu novo triunfo na categoria, sendo acompanhado no pódio por Ricardo Pedrosa e Fernando Costa. Já na 275R, um segundo impediu Paulo Santos de roubar a vitória a Pedro Lacerda, com Frederico Brion Sanches na 3ª posição.

Na corrida 3 e largando da pole, Filipe Albuquerque conseguiu segurar a vantagem no arranque, susteve como pôde os adversários, mas Pires ultrapassou-o e passou para o comando no início da 2ª volta.

Na derradeira volta, Albuquerque assumiu o comando, colocando o Caterham #10 por dentro na curva 3. Mas Tavares defendeu-se bem na saída dos “esses”, garantindo o triunfo. A fechar o pódio, José Carlos Pires, autor da volta mais rápida da corrida.

Gonçalo Lobo do Vale fechou a classificação reservada aos 420R Pro.

A categoria Gentleman teve novamente em Nélson Gomes o seu grande protagonista, com Ricardo Pedrosa e José Kol Almeida no pódio.

Sprint final

Na derradeira corrida do ano, Filipe Albuquerque saltou de 3º para 1º antes da travagem para a curva 1, devidamente acompanhado por Gonçalo Lobo do Vale. Já José Carlos Pires caía para 3º, tendo a companhia do irmão Nuno no 4º lugar e de Diogo Tavares na 5ª posição, enquanto J. J. Magalhães fazia o percurso inverso, perdendo quatro posições.

Enquanto Lobo do Vale e Albuquerque trocavam ultrapassagens, Pires passou para o comando. Forçado a abandonar a corrida, Tavares ficou de fora desta luta no último terço da prova, mas contribuiu para um epílogo de sonho com a entrada do safety-car para remover o carro parado no interior da curva 1.

Pelotão reagrupado e duas voltas épicas até à bandeirada de xadrez, com Lobo do Vale a manter a liderança, Pires a roubar o comando antes da parabólica interior e Filipe Albuquerque a cruzar a linha da meta na frente de ambos por apenas 19 milésimos de segundo, já com Lobo do Vale na 2ª posição.

Os cinco primeiros classificados terminaram separados por 1s; os 10 primeiros, por 4s; os 15 primeiros, por 16s.

Paulo Macedo e Pedro Perino ficaram na frente da classificação dos 420R Pro, enquanto Nélson Gomes garantiu o pleno na Gentleman, concluindo a prova à frente de José Kol Almeida e André Matos. Já a 275R teve como vencedor Pedro Lacerda, novamente secundado por Paulo Santos (terminou no 2º posto em todas as corridas desta sua estreia oficial no Super Seven by Toyo Tires), ao passo que Paulo Duarte obteve um pódio determinante para que assegurasse o 3º lugar final no campeonato.

Corrida 1

1 Filipe Albuquerque Caterham 420R 20:43.824 2 J. Carlos Pires Caterham 420R 0.054 3 J.J.J. Magalhães Caterham 420R 0.35

Corrida 2

1 José Carlos Pires Caterham 420R 20:44.739 2 Diogo Tavares Caterham 420R 0.018 3 Filipe Albuquerque Caterham 420R 0.128

Corrida 3

1 Diogo Tavares Caterham 420R 20:45.971 2 Filipe Albuquerque Caterham 420R 0.149 3 José Carlos Pires Caterham 420R 0.283

Corrida 4

1 Filipe Albuquerque Caterham 420R 21:02.684 2 Gonçalo Lobo Vale Caterham 420R 0.230 3 José Carlos Pires Caterham 420R 0.249

Resultados completos, aqui.

Classificação Final 2021

420R Pro

1º José Carlos Pires

2º Diogo Tavares

3º Gonçalo Lobo do Vale

420R Gentleman

1º Nélson Gomes

2º José Kol Almeida

3º Fernando Cordeiro

275R

1º Francisco Figueiredo

2º Frederico Brion Sanches

3º Paulo Duarte