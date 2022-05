Super Seven, Jarama: Cinco vencedores diferentes | AutoSport

A competição monomarca de maior longevidade do automobilismo nacional regressou ao Circuito de Jarama, nos arredores de Madrid, para a segunda prova da temporada de 2022.

O programa desportivo do Super Seven by Toyo Tires contou com uma sessão de treinos privados, duas sessões de treinos cronometrados individuais para as categorias 320R e 420R e a primeira corrida do fim de semana no sábado, reservando para domingo as restantes duas.

No sábado, José Carlos Pires juntou o útil agradável. Depois de marcar o tempo mais rápido nos cronometrados, repetiu a proeza na corrida 1 e subiu ao lugar mais alto do pódio. Arranque de fim de semana perfeito para o atual campeão em título, embora nunca tenha amealhado uma vantagem confortável sobre os seus adversários. Nuno Afonso e Gonçalo Lobo do Vale estiveram sempre no seu encalço e juntos formaram um trio que se manteve separado por curtos décimos de segundo até ao despiste de Afonso perto do fim da corrida, motivado por óleo na pista. Lobo do Vale acabou por ficar a solo na tentativa de retirar Pires do comando, mas os seus intentos revelaram-se infrutíferos. No 3º lugar do pódio, Diogo Tavares, que realizou uma grande recuperação a partir do 11º posto da grelha. O piloto travou um confronto muito interessante com Lourenço Monteiro, J. J. Magalhães, Alex Areia, Bernardo Bello e David Saraiva, acabando por beneficiar da desistência de Magalhães após a tentativa de ultrapassagem a Areia. Focados simultaneamente em proteger e ganhar uma posição, os dois pilotos não evitaram um toque na travagem para a curva 5, classificado pelo Colégio de Comissários como um incidente de corrida.

Realizando a sua estreia no Super Seven by Toyo Tires, João Pedro Campos Costa concluiu a corrida num excelente 8º posto, na frente de Luís Calheiros, André Correia, Nuno Pires, Tomás Guedes, Ricardo Rajani, Miguel Lobo e Duarte Lisboa.

Na categoria Gentleman, a batalha entre André Matos – autor da pole-position – e Mico Mineiro e José Kol Almeida foi dura. No final, a vantagem acabou mesmo por pender para Matos, que assim comemorou o seu 1º triunfo na categoria. Mineiro, que chegou a liderar, repetiu o pódio obtido na estreia, no Circuito do Estoril, e José Kol Almeida terminou a prova na 3ª posição. Entre o 4º e o 7º lugar da categoria ficaram Ricardo Pedrosa, Fernando Costa, Daniel Azevedo e Piero Dal Maso.

Já na classe 320R, triunfo para Paulo Santos, que roubou a liderança ao pole sitter Luís Filipe Oliveira a partir do 2º lugar da grelha. Miguel Ferreira fez-lhes companhia no pódio, provando que é cada vez mais um nome a ter em conta na luta pelos lugares dianteiros.

Excelente início de Domingo

A segunda corrida do fim de semana iniciou-se com a inversão na grelha de partida dos dez primeiros classificados da corrida anterior. A dividirem a primeira linha da grelha, André Correia e Luís Calheiros acabaram por ser ultrapassados por um galopante Sérgio Saraiva na travagem para a curva 1. O piloto largou do 4º posto e manteve o comando da corrida durante as duas primeiras voltas, até o rookie Alex Areia concretizar a ultrapassagem ao longo da 3ª passagem pela reta da meta. Calheiros caiu muitas posições, acabando por desistir após uma incursão pela gravilha e Correia mantinha-se na luta pelo pódio. Com um andamento fortíssimo, José Carlos Pires, que havia largado de 10º e era 5º no início da 1º volta, seguia logo atrás. As trocas de posição sucediam-se a uma velocidade avassaladora e a luta permanecia ao rubro, inclusive nas restantes categorias.

Entre os pilotos da Gentleman, Mico Mineiro dava cartas na batalha contra André Matos e Ricardo Pedrosa, ao passo que na 320R, Paulo Santos era fortemente pressionado por Gonçalo Nobre da Veiga, Bernardo Gonzalez e Frederico Brion Sanches.

No comando da prova, novo volte-face, com o reagrupamento do pelotão após a entrada do Safety Car para remover o Caterham 420R de Tomás Guedes, atascado na gravilha da traiçoeira curva Bugatti. Logo após o reatar da corrida, Sérgio Saraiva parecia ter sido ultrapassado de uma assentada por José Carlos Pires e Alex Areia na travagem para a curva 1. Só que Saraiva encontrava-se determinado a festejar o 1º triunfo da carreira nesta categoria: aproveitando a subviragem do Caterham de Areia, que travou forte para garantir a posição, Saraiva recuperou o comando posicionando-se oportunamente por dentro, enquanto José Carlos Pires reduziu a velocidade para evitar o contacto. A pressão sob Saraiva mantinha-se forte, mas na volta seguinte, Pires acabaria mesmo por concretizar a ultrapassagem e segurar os intentos dos rivais para celebrar o 2º triunfo do fim de semana. Os cinco primeiros classificados ficaram separados por apenas 2s. Atrás dos pilotos do pódio e de Nuno Pires e Gonçalo Lobo do Vale, terminaram André Correia, Bernardo Bello, Diogo Tavares, J. J. Magalhães e Nuno Afonso.

Na Gentleman, Mico Mineiro confirmou o 1º triunfo da categoria na 2ª participação numa prova do Super Seven by Toyo Tires, isto no seu ano de estreia. No 2º lugar, André Matos, que recebeu a bandeira de xadrez pressionado por Ricardo Pedrosa.

Entre os pilotos da 320R, destaque para Paulo Santos, que registou mais um triunfo, e igualmente para a disputa fantástica entre o 2º e o 3º classificado. A comprová-lo, os irrisórios 70 milésimos de segundo que separaram Bernardo Gonzalez de Frederico Brion Sanches na derradeira amostragem da bandeira de xadrez.

Despedida incrível

A terceira e derradeira corrida do Super Seven by Toyo Tires em Jarama ilustrou bem a competitividade sempre presente.

Nuno Afonso e J. J. Magalhães ocuparam a primeira linha da gelha de partida para a corrida 3. O derradeiro embate arrancou de forma sensacional, com uma disputa tremenda pela liderança. Largando do 4º posto, Bernardo Bello realizou um arranque meteórico e assegurou a 1ª posição na travagem para a curva 1, mas Gonçalo Lobo do Vale não ficou aquém, subindo ao 2º lugar a partir da 3ª linha da grelha. A batalha entre estes pilotos seguia diabólica e Nuno Afonso, na 3ª posição, liderava um grupo de piloto atentos às lutas na frente, entre os quais David Saraiva, Diogo Tavares, André Correia e José Carlos Pires. A interrupção da corrida por óleo em pista ainda durante a volta inaugural levou ao refrear dos ânimos. Com 16 minutos de prova por decorrer, as trocas de posição foram constantes entre os primeiros classificados de cada categoria. Um dos exemplos desta vontade de vencer reside na ultrapassagem in extremis de José Carlos Pires a Nuno Afonso, na travagem para a curva Farina. Ou a forma como Bernardo Bello segurou a pressão exercida pelo campeão em título e ainda foi buscar o 1º lugar de Lobo do Vale na penúltima volta. O mesmo pode ser dito da recuperação de Nuno Pires, que não desistiu enquanto não ultrapassou, primeiro, Nuno Afonso, e por fim Bello, piloto que, num ápice, caiu de 1º para fora dos lugares do pódio.

Numa última volta de loucos, com 2 segundos a separar os primeiros sete classificados, Gonçalo Lobo do Vale retomou o comando num dos pontos preferenciais de ultrapassagem deste circuito, a curva Fangio. No mesmo instante, José Carlos Pires relega para o 3º posto Bernardo Bello, que viria então a perder o lugar após Nuno Pires repetir a façanha na curva Farina. A família Pires ainda ambicionava chegar ao 1º posto, mas seria Gonçalo Lobo do Vale a confirmar o triunfo da melhor forma possível, vencendo com apenas 19 milésimos de segundo sobre José Carlos Pires e 188 milésimos de vantagem para Nuno Pires. A fazer companhia a este trio e a impressionantes 1,7 segundos do triunfo ficaram Bernardo Bello, Nuno Afonso, David Saraiva e Alex Areia. Já Diogo Tavares cruzou a linha da meta com apenas dois décimos de segundo de vantagem sobre André Correia na luta pelo 8º lugar. A encerrar o top 10, J. J. Magalhães, que impediu Lourenço Monteiro de terminar neste lote por meros 24 milésimos.

Na categoria 420R Gentleman, resultado tremendo para André Matos, que comemorou a 2ª vitória do fim de semana, depois de uma boa luta contra Mico Mineiro e o rookie José Carvalhosa. A fazer equipa com Piero Dal Maso no Caterham #47, Carvalhosa teve uma estreia de sonho, subindo ao pódio.

Na 320R, pleno para Paulo Santos, seguido de perto por Gonçalo Nobre da Veiga, que demonstrou uma grande adaptação ao carro e ao traçado, e ainda Frederico Brion Sanches, piloto que repetiu o pódio obtido na corrida anterior.

Para Tiago Raposo Magalhães, a passagem pelo Circuito de Jarama ficará guardada na memória dos pilotos e equipas por muito tempo: “Como habitualmente, assistimos a corridas de cortar a respiração com diversos protagonistas nos lugares do pódio. Despedimo-nos de mais um fim-de-semana de enorme competitividade e camaradagem com um sorriso no rosto e com entusiasmo redobrado confirmando que, além do aumento de inscritos, a igualdade entre pilotos e equipas do melhor Troféu do planeta se mantém inalterada. Em nome da CRM Motorsport, o meu muito obrigado!”, referiu o responsável.

Concluída esta segunda prova da temporada no Circuito de Jarama, a comitiva do Super Seven by Toyo Tires prepara a viagem rumo ao Circuito de Spa-Francorchamps, entre 23 e 26 Junho.