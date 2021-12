Super Seven, Filipe Albuquerque: “pode parecer que foi fácil, mas não foi” | AutoSport

Filipe Albuquerque fez o pleno na estreia ao volante do Super Seven no Circuito do Estoril ao conseguir a ‘pole position’ e a vitória na primeira corrida do fim-de-semana que encerra a temporada 2021.



O piloto português aceitou o desafio da CRM Motorsport e sentou-se ao volante de um carro que desconhecia por completo e voltou a competir em solo português. No final do dia estava bastante satisfeito com esta nova experiência: “Assim de repente até pode parecer que foi fácil. Mas não foi nada. Nunca tinha pilotado um carro destes, que como podem imaginar é muito diferente daqueles a que estou habituado. Houve ali um período de habituação e este troféu tem pilotos que andam nisto há muitos anos, conhecem o comportamento do carro como ninguém. Deram muita luta, sobretudo o José Carlos Pires, que é o campeão e não me deu tréguas. Tivemos uma disputa muito engraçada”, referiu o piloto de Coimbra que conseguiu aquilo a que se propôs: aproveitar a experiência e divertir-se.



“Foi muito engraçado. Gostei bastante do ambiente e da dinâmica e amanhã há mais três corridas. Animação não vai faltar, por isso convido todos a darem um saltinho ao Circuito do Estoril para verem corridas muito animadas e disputadas”, rematou.



As três corridas de amanhã terão lugar às 11.25h, 14h e 16.30h.