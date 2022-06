Super Seven by Toyo Tires sobe ao palco em Spa-Francorchamps | AutoSport

É no fantástico e mítico circuito de Spa-Francorchamps que os pilotos e equipas do Super Seven by Toyo Tires disputam, este fim de semana, uma das provas extra do Campeonato organizado pela CRM Motorsport. Inseridos nas 7 Racing Series dos Spa Summer Days, os 26 pilotos portugueses inscritos estiveram na tarde de ontem em pista para a realização do Qualifying, onde demonstraram um excelente andamento diante de outros tantos pilotos internacionais, numa invejável lista de inscritos que conta com um total de 57 viaturas. Mesmo não fazendo parte integrante do calendário da competição foram muitos os pilotos nacionais que não quiseram ficar de fora de um dos eventos mais importantes da temporada, disputado no autódromo belga.

Numa qualificação que começou com a pista molhada, mas onde as trajetórias rapidamente secaram, os pilotos portugueses conseguiram afirmar-se entre os mais rápidos. Na qualificação para a primeira corrida, José Carlos Pires registou o melhor tempo (2.44.468m), levando o Caterham 420R PRO da Speedy Motorsport à Pole Position.

“Este primeiro dia em Spa correu muito bem. Ambas as qualificações foram favoráveis para nós, apesar de na segunda não termos conseguido alcançar nenhum cone de aspiração, o que nos levou a ser ligeiramente mais lentos do que o piloto que alcançou a Pole. Saímos na frente na corrida de sábado e estamos satisfeitos com os resultados obtidos hoje. Temos um bom carro para lutar pela vitória em ambas as corridas”, garantiu José Carlos Pires.

Diogo Tavares (a 0.089s) foi o segundo mais rápido na Qualificação para a primeira de duas corridas do fim de semana, seguindo-se J.J. Magalhães (a 0.393s), Tomás Guedes (a 1.043s), Bernardo Bello (a 1.445s), Gonçalo Lobo do Vale (a 1.549s) e Nuno Afonso (a 1.782s). Todos na frente do primeiro concorrente estrangeiro, prova máxima da competitividade dos pilotos nacionais.

Na segunda metade da Qualificação, J.J. Magalhães foi o mais rápido, saindo assim na frente para a corrida agendada para domingo. Aos comandos de um Caterham 420R PRO, Magalhães superiorizou-se a toda a concorrência, registando a sua melhor volta na quinta passagem pelos cerca de 7000 m do traçado belga, com um tempo de 2.43.371m. O piloto assistido pela Team Nuuorte fez a diferença no segundo setor do circuito, onde registou o melhor tempo intermédio.

“Depois de ontem termos tido um dia de treinos livres para esquecer, a equipa fez um trabalho fantástico e colocou-me nas mãos uma viatura capaz de lutar pelos melhores tempos em pista. Começámos a qualificação com um pouco de sobreviragem, fruto do facto da pista estar a secar. Fomos à box, afinamos as pressões e quando voltamos tivemos a felicidade de ter uma volta em que correu tudo bem. Aqui em Spa, o cone de ar é fundamental para atingirmos um bom resultado e eu tive essa felicidade. Agora vamos lutar pelo melhor resultado possível em ambas as corridas, sabendo que num circuito rápido e com estas características quem vai à frente tem desvantagem”, destacou J.J. Magalhães.

Tomás Guedes (a 0.844s) foi o quarto mais rápido à Geral nesta segunda sessão de qualificação, ficando atrás de Alexander Koeberle e Danny Killeen, e ao qual se seguiu uma comitiva de pilotos nacionais composta por Nuno Afonso (a 0.876s), Bernardo Bello (a 1.246s), José Carlos Pires (a 1.281s), Diogo Tavares (a 1.365s) e Gonçalo Lobo do Vale (a 1.579s).

Nobre da Veiga mais rápido nos 1600

Se na comitiva nacional, a grande maioria dos pilotos presentes em Spa está ao volante de um Caterham 420R, há dois pilotos em destaque na classe 1600. Gonçalo Nobre da Veiga e Miguel Ferreira são as caras Super Seven by Toyo Tires nesta categoria e, neste mano-a-mano, Nobre da Veiga levou a melhor em ambas as qualificações. “O dia correu muito bem. Foi um dia de muita aprendizagem. Consegui melhorar um pouco o tempo face ao que havia registado nos treinos livres e levei a melhor sobre o Miguel Ferreira que também está de parabéns. Na verdade, só o facto de estar a correr em Spa é uma excelente experiência e o cumprir de um sonho de criança!”, afirmou Gonçalo Nobre da Veiga.

Num fim de semana que se prevê de muita ação na pista belga, os Caterham sobem ao palco para duas corridas de 30 minutos. A primeira, já este sábado, está agendada para as 17h00 (hora de Lisboa). A segunda corrida está prevista para domingo, pelas 08h55 (hora de Lisboa).

Foto: NunOrganistA