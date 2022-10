Super Seven by Toyo Tires: Rumo à Catedral da Velocidade | AutoSport

Após duas provas da jornada europeia, em Barcelona e Spa, as emoções do Super Seven by Toyo Tires estão de regresso a um dos principais palcos do automobilismo mundial– o circuito internacional de Monza.

No fim de semana de 29 e 30 de outubro, a emblemática pista italiana receberá, em estreia, uma das competições monomarca mais aguerridas, disputadas em solo europeu, que levará até à mítica pista transalpina 60 pilotos e 58 Caterham. Um número impressionante, onde se inclui a presença de 32 pilotos britânicos, cada vez mais, cativados pelo Troféu de chancela portuguesa.

Junta-se à comitiva britânica os habituais pilotos portugueses, formando uma lista de luxo, que perspetiva, mais uma vez, animadas corridas no Troféu promovido pela CRM Motorsport.

Um novo recorde no Super Seven

Um feito particularmente assinalável na estreia do Super Seven by Toyo Tires na pista que há pouco mais de um mês recebeu os monolugares da F1, é o facto de lista de inscritos registar um novo recorde nesta competição, contabilizando 58 Caterhams, 44da categoria 420R e 14 da categoria 320R.

Na categoria 320R, a lista de inscritos conta com 10 carros estrangeiros e quatro portugueses.

Com três viaturas no seu portfólio encontra-se a BCM Sports, que volta a preparar os Caterham 420R de Gonçalo Lobo do Vale, José Kol Almeida (Categoria Gentleman) e André Matos. Mas também a Atomic-Mageltech, que tem sob a sua alçada a responsabilidade de preparar os carros de Nuno Afonso e Ricardo Pedrosa (Categoria Gentleman).

Com cinco 420R ao seu cuidado, o Teaam Nuuorte estará representado por J. J. Magalhães, Duarte Lisboa, Luís Lisboa, Diogo Costa e Paulo Costa. Já a Speedy Motorsportserá responsável pelos carros de José Carlos Pires, Tomás Guedes, Luís Calheiros, Pedro Salvador, Lourenço Monteiro, Nélson Gomes e João Aguiar Branco.

A formação André Vilar Pneus também tem confirmada a sua presença com a assistência a André Correia num 420R.

Por fim, a CRM Motorsportinscreve três 420R para Diogo Tavares, Piero Dal Maso acompanhado de Guilherme Dal Maso, Bernardo Belo e ainda três 320R conduzidos por Miguel Ferreira, Gonçalo Nobre da Veiga e a dupla Dominic Geary e Luís Filipe Oliveira, que dividirão o mesmo carro.

Ao todo, 10 equipas e dois pilotos independentes que garantem muita competitividade à competição que será repartida por dois dias.O programa desportivo do Circuito de Monza contará com uma sessão de treinos privados, uma sessão de treinos cronometrados e duas corridas. As corridas serão ainda transmitidas por livestreaming, e será partilhado nas nossas redes sociais.

Programa Super Seven by Toyo Tires, Monza, 29-30 Outubro 2022

Sábado

10:10: Treinos Privados – 40m

14:15: Qualificação – 30m

17:30: Corrida 1 – 30m

Domingo

11:40: Corrida 2 – 30m