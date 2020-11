Super Seven by Toyo Tires regressa a Portimão com classificação ao rubro

Após uma visita na primeira quinzena de julho, as emoções do Super Seven by Toyo Tires estão de regresso ao Autódromo Internacional do Algarve. No próximo fim-de-semana, de 7 a 8 de novembro, o circuito de Portimão repetirá o número de inscritos registado no início do ano e um programa desportivo que volta a contemplar a realização de quatro corridas.

Além de contar com os seus habituais protagonistas, a comitiva do Troféu monomarca promovido pela CRM Motorsport irá acolher cinco concorrentes britânicos da série homóloga organizada pela McMillan Motorsport.

“Uma novidade que volta a comprovar a relevância do Super Seven by Toyo Tires a nível internacional e o entusiasmo gerado pela competição”, destaca Tiago Raposo Magalhães. Para o CEO da CRM Motorsport, encontram-se, assim, reunidas “ainda mais condições para assistirmos a quatro grandes corridas no Autódromo do Algarve”.

SUPER COMPETITIVA

Com um ponto a separar o 1º do 2º classificado, e a mesma diferença a verificar-se entre o 3º e o 4º, a luta pela liderança da categoria 420R encontra-se ao rubro. Apenas 14 pontos separam o comandante Pedro Salvador de J.J. Magalhães, com José Carlos Pires e Diogo Tavares no meio de ambos, com David e Sérgio Saraiva logo atrás.

Há ainda muito campeonato pela frente, mas espera-se que o regresso a Portimão replique os condimentos que fizeram da primeira visita de 2020 um sucesso em toda a linha: três vencedores distintos e seis pilotos diferentes no pódio.

Igualmente inscritos e a considerar nesta luta pelos lugares da frente encontram-se Gonçalo Lobo do Vale, Diogo Costa, Paulo Macedo, Luís Calheiros Ferreira, os irmãos Duarte e Luís Lisboa, e ainda Paulo Costa. Mas também Nuno Afonso, Nuno Santos, Nélson Gomes, Ricardo Araújo, Tiago Sousa, José Kol Almeida e Daniel González-Vallinas.

Numa categoria cada vez mais emocionante, a batalha por estas posições será comprovadamente mais acirrada com a inclusão dos britânicos Keith Ashworth, Aman Uppal, Jay Macormack, Martin Amison e Andy McMillan, figuras de proa da 7 Race Series.

GRANDES EXPECTATIVAS

Considerando novamente o que se assistiu na primeira visita ao Algarve, as expetativas são semelhantes na classe S1600 Pro: apesar da liderança de Bernardo Bello, a ida a Portimão colocou Pedro Lacerda, António Nunes de Almeida e Manuel Fernandes em evidência, pilotos que subiram ao pódio e provaram ser capazes de dar luta ao atual campeão em título.

Já na S1600 Business, luta a três entre Frederico Brion Sanches, João Rebelo Martins e Bruno Martins, com os dois primeiros em excelente plano no arranque da época e o terceiro sempre rapidíssimo a imiscuir-se nos lugares da frente. Todos juntos contribuirão certamente para o espetáculo em pista.

Focados em dar o melhor de si e fazer a diferença estarão as habituais equipas nacionais que dão corpo ao Super Seven by Toyo Tires, nomeadamente a Atomic-Mageltech, BCM Sports, BS Motorsport, CRM Motorsport, Garagem 19, Team Nuoorte e Speedy Motorsport, sem esquecer a McMillan Motorsport.

O programa desportivo do Algarve Super Racing Series contempla uma sessão de treinos privados com 60 minutos, duas sessões de treinos cronometrados de 15 minutos cada e quatro corridas de 20 minutos cada, num total de 170 minutos de tempo de pista.

Lista de Inscritos Algarve Super Racing Series

1 – #3 Paulo Macedo (420R)

2 – #7 Diogo Tavares (420R)

3 – #8 Luís Calheiros Ferreira (420R)

4 – #9 Bruno Martins (S1600 Bus)

5 – #12 José Kol Almeida (420R)

6 – #31 Manuel Fernandes (S1600 Pro)

7 – #19 Duarte Lisboa (420R)

8 – #20 Luís Lisboa (420R)

9 – #21 J. J. Magalhães (420R)

10 – #23 Diogo Costa (420R)

11 – #25 Pedro Salvador (420R)

12 – #26 Nélson Gomes/Ricardo Araújo (420R)

13 – #29 Paulo Costa (420R)

14 – #30 Gonçalo Lobo Vale (420R)

15 – #31 Tiago Sousa (420R)

16 – #33 Sérgio Saraiva/David Saraiva (420R)

17 – #36 António Nunes de Almeida/Rodrigo Nunes de Almeida (S1600 Pro)

18 – #37 Pedro Lacerda (S1600 Pro)

19 – #44 Nuno Afonso (420R)

20 – #53 José Carlos Pires (420R)

21 – #57 Bernardo Bello (S1600 Pro)

22 – #77 Frederico Brion Sanches (S1600 Bus)

23 – #81 Daniel González-Vallinas (420R)

24 – #99 Nuno Santos (420R)

25 – #83 Keith Ashworth (420R)

26 – #94 Aman Uppal (420R)

27 – #125 Jay Macormack (420R)

28 – #133 Andy McMillan (420R)

29 – #171 Martin Amison (420R)

Programa Algarve Super Racing Series:

Sábado, 7 de Novembro de 2020

10H40-11H40: Treinos Privados

14H00-14H15: Qualificação 1

14H20-14H35: Qualificação 2

15H55-16H15: Corrida 1

Domingo, 8 de Novembro de 2020

10H00-10H20: Corrida 3

15H40-16H00: Corrida 4