Super Seven by Toyo Tires: Pires vence 1ª corrida de loucos

Depois de duas sessões de treinos privados e outras duas de treinos cronometrados, a temporada 2021 do Super Seven by Toyo Tires deu o seu pontapé de saída com a realização da primeira corrida do ano no sempre espetacular Autódromo Internacional do Algarve. Como habitualmente, a visita a Portimão não desiludiu, contribuindo para um arranque que, além de contar com recorde de inscritos, ficou marcado por uma batalha sem rival pelo triunfo na categoria 420R e excelentes desempenhos nas classes 420R Gentleman e S1600.

Partindo da pole após uma magnífica volta na Q1, Gonçalo Lobo do Vale chegou à primeira curva na frente, mas cedo começou a ser pressionado por um grupo encabeçado pelos seus mais diretos perseguidores. Nele figuravam José Carlos Pires, agora a representar as cores da Speedy Motorsport. Mas também os crónicos candidatos Sérgio Saraiva, J. J. Magalhães e Nuno Pires, à frente de um aguerrido Nuno Afonso e de um confiante Paulo Macedo.

LUTA ATÉ AO FIM

Como é apanágio da competição promovida pela CRM Motorsport, não tardou até que estes nomes decidissem intrometer-se pela vitória, com destaque particular para Macedo, que chegou a rodar em segundo, e igualmente J. J. Magalhães. Infelizmente, um toque entre ambos no último terço da corrida deixaria José Carlos Pires e Sérgio Saraiva mais confortáveis na liderança, e acabaria por condicionar irremediavelmente a sua prestação e as hipóteses de obterem um bom resultado.

Logo atrás, Diogo Tavares e Nuno Pires seguiam perto e com o objetivo de se intrometerem nesta contenda. Mas, no final, seria Pires a abrir a época com um triunfo, à frente do colega de equipa Sérgio Saraiva e ainda de Gonçalo Lobo do Vale, que deu à BCM Sports um merecido pódio. Os dois primeiros cruzaram a linha da meta separados por apenas 0,113s, com Lobo do Vale a 0,889s. Nada de novo, portanto, no Troféu monomarca de maior longevidade do automobilismo nacional!

Atrás do 5º e 6º classificados (D. Tavares e N. Pires), Luís Calheiros Ferreira efetuou uma corrida sempre em crescendo, concluindo a prova na dianteira de Nuno Afonso, que demonstrou evolução no carro preparado pela Atomic-Mageltech. Seguiram-se um excelente António Nunes Almeida, que cumpria a sua estreia na 420R Pro, e ainda André Correia e o elenco formado por Duarte Lisboa, Daniel González-Vallinas e Diogo Sousa. Um trio que trouxe muita animação a esta primeira corrida, terminando separado por apenas 4 décimos de segundo.

Igualmente a cumprir a sua estreia nos 420R, o atual campeão da extinta S1600 Pro Bernardo Bello saiu motivado desta sua primeira experiência em corrida.

Na 420R Gentleman, Filipe Cordeiro travou uma batalha fantástica com José Kol Almeida, cruzando a linha da meta com apenas 0,697 s de vantagem sobre o 2º classificado. No 3º lugar, Nélson Gomes superou o regressado Ricardo Rajani e ainda Fernando Costa, que realizava a sua primeira experiência ao volante do mais potente Caterham 420R.

Já na S1600, assistiu-se a um grande duelo entre Francisco Figueiredo e Pedro Lacerda, posições que seriam mantidas até ao final da corrida. A fechar o pódio, o campeão da extinta S1600 Business, Frederico Brion Sanches, que esteve irrepreensível perante a ameaça de Miguel Couceiro.

No confronto direto entre estreantes, vantagem para Ivo Prada, que concluiu a corrida no 6ª lugar da classe, à frente de Paulo Duarte, Luís Seguro e Filipe Graça — pilotos que saíram muito sorridentes das suas viaturas com a experiência na montanha-russa algarvia.

Decorridas a primeira corrida do fim-de-semana, o plantel do Super Seven by Toyo Tires regressa amanhã ao palco do AIA para as derradeiras três corridas do Algarve Super Racing Series.

Resultados: https://raceresults.nu/.