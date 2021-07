Super Seven by Toyo Tires: José João Magalhães venceu a primeira | AutoSport

A Super Seven by Toyo Tires que se realiza este fim de semana no Estoril Super Racing Series, teve no fim da tarde de sábado a primeira de quatro corridas , e como habitualmente, mais uma corrida discutida ao milésimo de segundo, com os 10 primeiros separados por 7,5s, inúmeras trocas de posição e batalhas limpas em pista! Na 420R, a vitória sorriu a José João Magalhães, que terminou na frente de Gonçalo Lobo do Vale e José Carlos Pires.

Na categoria 420R Gentleman, Fernando Cordeiro, José Kol Almeida e Fernando Costa, subiram ao pódio e na 275R, Francisco Figueiredo esteve muito bem acompanhado pelo regressado Paulo Leitão e o rookie Ivo Prada. Amanhã, há mais três corridas que pode ver em direto no Facebook da competição, bem como o restante programa de corrida no Estoril.