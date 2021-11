Super Seven by Toyo Tires fez a festa no Caterham Racing Festival | AutoSport

2.ª prova extra-campeonato da temporada 2021 contou com formato inovador apreciado pelos pilotos e equipas. Após quatro emocionantes corridas de qualificação, as finais das categorias 420R e 275R foram o corolário de um fim-de-semana que uniu, de forma perfeita, a parte desportiva e social que caracteriza as séries promovidas pela CRM Motorsport e a McMillan Motorsport.

O derradeiro encontro da temporada 2021 reservada à aliança luso-britânica entre a CRM Motosport e a McMillan Motorsport foi a melhor forma de assinalar o excelente ambiente que se vive entre os pilotos e equipas do Super Seven by Toyo Tires e da 7 Race Series. No palco emblemático do Circuito do Estoril, os intervenientes das duas séries viveram um fim-de-semana distinto do habitual, com seis corridas independentes com 20, 25 e 30 minutos de duração, mas em que apenas a derradeira contenda de cada categoria (420R e 275R) atribuiria vencedores e os pódios correspondentes.

Depois do sorteio, após o briefing, da grelha de partida para o teste inaugural — momento que arrancou muitos sorrisos de todos os presentes —, os pilotos arrancaram para a segunda corrida do fim-de-semana com base na inversão desse resultado. Já as posições da grelha para a terceira e última corrida resultaram da combinação da classificação final das duas primeiras.

Emoção e suspense com carga máxima em todos os momentos do fim-de-semana, com Jon Mitchell a garantir a pole-position para a 3ª contenda nos 420R e Ben Winrow a fazer o mesmo nos 275R. Já J. J. Magalhães (420R) e Pedro Lacerda (275R) — os melhores portugueses neste particular — saiam ambos do 2º lugar e mantinham intactas as suas hipóteses de chegarem ao triunfo.

INDEFINIÇÃO ATÉ AO FIM

A primeira final recaiu sobre a classe 275R. Na partida, assistiu-se a um arranque fulminante de Jay McCormack, que rapidamente deixou para trás o 5º lugar da grelha para se colar no 1º posto. Apesar de ter demonstrado muita rapidez durante todo o fim-de-semana, Pedro Lacerda ficou arredado desta luta logo à segunda volta, desistindo da prova após um incidente de corrida com outro piloto na parabólica interior.

A batalha pelo triunfo ficou entregue a McCormack e Ben Winrow, enquanto John Shiveral fazia de tudo para suster um comboio de 7 pilotos muito interessante. Nele encontravam-se Tim Child, Oliver Gibson, Mark Roberts, Geoff Newman, Michael O’Reilly, John Shiverall e o regressado Pedro Falé.

Todos a rodarem no mesmo segundo, a luta entre estes ases do volante foi um dos grandes destaques desta finalíssima, tal como a evolução do rookie Paulo Santos e o confronto particular entre Dominic Geary e Luís Seguro — dois pilotos em clara evolução desde o início da temporada.

Após mais uma sucessiva troca de posições entre Gibson, Child e O’Reilly (chegou a ser 3º e era 6º à entrada para a última volta), os pilotos receberam a bandeirada de xadrez com Jay McCormarck a confirmar o triunfo, Ben Winrow em 2º e Tim Child no derradeiro lugar do pódio. Pedro Falé foi o melhor português, à frente de Paulo Santos e de Dominic Geary (britânico inscrito no Super Seven by Toyo Tires).

CHUVA TROCOU AS VOLTAS

Quando tudo indicava que o Domingo iria manter-se minimamente solarengo, eis que a chuva surge de rompante, abatendo-se sobre o Circuito do Estoril no preciso momento em que os Caterham se perfilavam para a pré-grelha. O resultado? Pressões de pneus e afinações completamente viradas do avesso, e uma grande dose de valentia para os pilotos, que tiveram de suportar 30 minutos de corrida nestas condições. Apesar do bom arranque de Mitchell, foi Gonçalo Lobo do Vale, que largou do 3º posto, a surpreender tudo e todos e a assumir o comando na travagem para a Curva 1.

Perante uma primeira volta imaculada, a luta pelo triunfo prometia. Mas as condições do piso estavam a tornar-se cada vez mais difíceis, ao ponto de obrigarem por três vezes a entrada do safety-car em pista. Primeiro, para retirar o carro de Nélson Gomes, preso na gravilha na zona dos “Esses”.

Depois, para fazer o mesmo com Neil Hinson e finalmente para repetir a dose com Nuno Afonso, indefeso depois de o carro entrar em aquaplaning antes da Curva do Tanque.

Se é preciso tirar o chapéu à Direção de Prova e aos comissários do Motor Clube do Estoril pelas decisões tomadas e a pronta resposta, o mesmo pode ser dito dos pilotos, que nos deram uma grande corrida e uma lição de condução perante tão difíceis condições do piso. Talvez por isso ambos se tenham juntado à hora de almoço, numa bonita homenagem aos voluntários e comissários que, em todos os fins-de-semana, nos mais variados circuitos do mundo, garantem a segurança de praticantes e adeptos do automobilismo.

Levada a cabo durante o #fiavolunteersweekend, a iniciativa recolheu o apoio massivo dos pilotos do Super Seven by Toyo Tires e da 7 Race Series, bem como das restantes séries promovidas pela Race Ready e presentes nesta 1ª edição do Caterham Racing Festival. A coroar o fim-de-semana, o pódio final da categoria 420R, que teve como vencedor Jon Mitchell e a secundá-lo Gonçalo Lobo do Vale e Diogo Tavares. Mas sobretudo os restantes pilotos e equipas presentes nesta celebração do icónico Caterham Seven — “um carro que continua a proporcionar as mais emocionantes corridas do planeta”, nas palavras de Tiago Raposo Magalhães, CEO da CRM Motorsport.

Muito perto dos lugares da frente, José Carlos Pires foi o 4º classificado e Bernardo Bello, o 5º. No regresso à competição e ao Super Seven by Toyo Tires, Tiago Raposo Magalhães terminou em 8º, enquanto Luís Calheiros Ferreira fechou o top 10. Ainda entre os portugueses, terminaram esta corrida J. J. Magalhães (que foi forçado a entrar nas boxes quando rodava no lote da frente) e Nélson Gomes (vítima do percalço já referido e que condicionou a sua classificação final).

Concluída esta segunda ronda extra-campeonato, a comitiva Super Seven by Toyo Tires regressa ao Circuito do Estoril dentro de três semanas, entre 11 e 12 de Dezembro, para a derradeira prova da temporada 2021.

Resultados completos, aqui.

Foto: Snappy Racers