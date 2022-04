Super Seven by Toyo Tires/Estoril: José Carlos Pires vence, grande corrida…pelo 2º lugar | AutoSport

Para não destoar das outras duas, a derradeira corrida das Super Seven by Toyo Tires que se realizou este fim de semana no Estoril foi de cortar a respiração tal as lutas em pista. Depois uma interrupção longa fruto de um acidente que deixou uma mão cheia de carros de fora, José Carlos Pires foi o vencedor depois de uma primeira parte de corrida equilibrada, aproveitou as lutas atrás de si para se destacar não voltando a ser apanhado, terminando a corrida com 5.349s de avanço para Alexandre Areia que ‘venceu’ a fabulosa luta pelo segundo lugar, terminando na frente de Nuno Pires, José João Magalhães e Gonçalo Lobo do Vale. Nos 320R, Bruno Knudsen venceu pela primeira vez na sua estreia, terminando na frente para Paulo Santos e Gonçalo Veiga.

Recordando o que foi a corrida, JJ Magalhães saiu na frente de Alexandre Areia com Luis Calheiros em terceiro mas lá mais para trás no pelotão uma carambola deixou vários pilotos de fora, o Safety Car entrou em pista e a corrida foi neutralizada cerca de meia hora.

No recomeço, Alex Areia foi para a frente, mas JJ Magalhães recuperou a liderança, para Alex Areia lhe devolver a gentileza. Com cinco pilotos em 0.8s, José Carlos Pires assumiu a liderança, Nuno Pires passou para segundo na frente de e JJ Magalhães com Alex Areia a cair para quarto.

José Carlos Pires abriu de seguida uma margem de 0.9s para Nuno Pires, com JJ Magalhães a atacá-lo constantemente. Com isto, José Carlos Pires aproveitou para se distanciar, abrindo inicialmente 1.5s de avanço, isto a cinco minutos do fim da corrida.

Com J.C. Pires a destacar-se, Nuno Pires, JJ Magalhães, Alexandre Areia e Gonçalo Lobo do Vale mantiveram-se juntos até ao fim da corrida, separados por décimos, na luta pelo pódio.

A dois minutos do fim, quatro carros a travar juntos na primeira curva sendo o mais ‘corajoso’ Alex Areia, que passou para segundo na frente de Nuno Pires, JJ Magalhães e Gonçalo Vale.

José Carlos Pires terminou a corrida com cerca de cinco segundos de avanço e atrás de si as escaramuças entre os quatro pilotos duraram até à meta com Alexandre Areia a sair ‘vitorioso’ desta luta, terminando no segundo lugar na frente de Nuno Pires, JJ Magalhães e Gonçalo Vale.