Super Seven by Toyo Tires encerra época com seis corridas

A Super Seven by Toyo Tires encerra época este fim de semana de 11 a 13 de dezembro, no circuito do Estoril, com seis corridas. A derradeira prova da temporada terá à partida 33 carros que darão corpo à maior lista de inscritos do ano e igualmente da história da competição monomarca organizada pela CRM Motorsport, no que a pilotos portugueses diz respeito!

Com a categoria 420R ao rubro e tudo ainda por decidir na S1600 Pro e S1600 Business, é com entusiasmo extra que os pilotos e equipas encaram esta última prova de 2021, adianta Tiago Raposo Magalhães: “Há 180 pontos em jogo em corridas, a que se somam 12 pontos para a pole-position e 6 pontos para a volta mais rápida. Ingredientes mais do que suficientes para ficarmos colados ao cronómetro ao longo de todo o fim-de-semana da prova”.

Já a lista de inscritos é repartida por 22 carros na categoria 420R e 11 carros na categoria S1600 e S1600 Business.

O programa desportivo do Super Seven by Toyo Tires no Estoril Racing Festival contempla duas sessões de treinos privados, duas sessões de qualificação e seis corridas, num total de 190 minutos de tempo de pista.

Lista de Inscritos

1 – #3 Paulo Macedo (420R)

2 – #7 Diogo Tavares (420R)

3 – #8 Luís Calheiros Ferreira (420R)

4 – #9 Bruno Martins (S1600 Bus)

5 – #11Rui Silva (420R)

6 – #12 José Kol Almeida (420R)

7 – #13 Luís Seguro (S1600 Bus)

8 – #16 José Maria Marreiros (S1600 Bus)

9 – #18Francisco Figueiredo (S1600 Pro)

10 – #19 Duarte Lisboa (420R)

11 – #20 TBA (420R)

12 – #21 J. J. Magalhães (420R)

13 – #22 Miguel Couceiro (S1600 Pro)

14 – #23 Diogo Costa (420R)

15 – #25 Pedro Salvador (420R)

16 – #26 Nélson Gomes/Ricardo Araújo (420R)

17 – #29 Paulo Costa (420R)

18 – #30 Gonçalo Lobo Vale (420R)

19 – #31 Tiago Sousa (420R)

20 – #33 Sérgio Saraiva/David Saraiva (420R)

21 – #34 Ricardo Rajani/Nuno Pires (420R)

22 – #36 António Nunes de Almeida/Rodrigo Nunes de Almeida (S1600 Pro)

23 – #37 Pedro Lacerda (S1600 Pro)

24 – #43 Fernando Costa (S1600 Business)

25 – #44 Nuno Afonso (420R)

26 – #53 José Carlos Pires (420R)

27 – #57 Bernardo Bello (S1600 Pro)

28 – #69André Correia (420R)

29 – #76 Filipe Graça (S1600 Bus)

30 – #77 FredericoBrionSanches (S1600 Bus)

31 – #81 Daniel González-Vallinas (420R)

32 – #95Diogo Sousa (420R)

33 – #99 Nuno Santos (420R)

Programa

Sexta-feira, 11 de Dezembro de 2020

09H40-10H00: Treinos Privados 1

12H15-12H35: Treinos Privados 2

15H40-15H55: Qualificação 1

16H00-16H15: Qualificação 2

Sábado, 12 de Dezembro de 2020

10H50-11H10: Corrida 1

13H50-14H10: Corrida 2

16H35-16H55: Corrida 3

Domingo, 13 de Dezembro de 2020

11H25-11H45: Corrida 4

13H35-13H55: Corrida 5

16H40-17H00: Corrida 6

Classificação à entrada para o Estoril Racing Festival

420R

1º José Carlos Pires – 206 pts

2º Pedro Salvador – 204 pts

3º J. J. Magalhães – 167 pts

S1600 Pro

1º Bernardo Bello – 245 pts

2º Pedro Lacerda – 196 pts

3º António Nunes Almeida – 86 pts

S1600 Business

1º Frederico Brion Sanches – 240 pts

2º João Rebelo Martins – 218 pts

3º Bruno Martins – 217 pts