Super Seven by Toyo Tires: Diogo Tavares e J.J. Magalhães vencem corridas | AutoSport

Diogo Tavares e J.J. Magalhães são os primeiros vencedores da temporada de 2023 da Super Seven by Toyo Tires. Quase quatro dezenas de pilotos digladiaram-se na pista do Autódromo Internacional do Algarve para a primeira ronda da competição dos Caterham.

Na primeira corrida, na lotaria da última volta, e depois de Gonçalo Lobo do Vale, Lourenço Monteiro, Bernardo Bello e Tomás Guedes terem passado pela liderança, acabou por ser Diogo Tavares a triunfar na primeira corrida da temporada. Este último foi o piloto que mais tempo esteve no topo da classificação, o que acabou por justificar a vitória, “estavam todos muito rápidos, eu cheguei mesmo a passar pelo quinto lugar, mas depois soube tirar proveito dos cones de ar e daí ter vencido”. Depois de um 12º lugar nos treinos cronometrados, David Saraiva encheu-se de brio e paulatinamente foi galgando na classificação até acabar no segundo posto, “ainda cheguei a estar em primeiro na última volta. Mas foi muito bom”. Tomás Guedes fechou o leque dos pilotos que subiram ao pódio. Seguiram-se depois Gonçalo Lobo do Vale, Bernardo Bello e Alex Areia, pilotos que ficaram a menos de 1 segundo do vencedor.

Nos 420R Gentleman, Guilherme Dal Maso não teve tanto trabalho em pista e sem problema de maior venceu na classe. Bruno Kdunsen foi o segundo classificado, tendo levado a melhor sobre Ricardo Pedrosa, José Mil Homens e Bruno Martins.

Como não podia deixar de ser, na segunda corrida a luta pelo primeiro lugar da 420R Pro voltou a ser imprópria para cardíacos, como nos descreve no final J.J. Magalhães, “adrenalina tira me a memória, quase não me lembro do que se passou em pista, só sei que fui o primeiro a ver a bandeiras de xadrez”, dizia-nos no veterano e carismático piloto, que prosseguia com a sua falta de memória, fruto da emoção em pista, “nem me lembro de qual o número de vitórias que já tenho nestas incríveis corridas” . Ao contrário, Gonçalo Lobo do Vale lembra-se bem do que aconteceu na pista, “ia em primeiro na última curva. Mas o J.J. Magalhães conseguiu ultrapassar-me. São assim as corridas, mas ainda assim fiquei muito contente com o segundo lugar”. Feliz, por ter sido o único que repetiu o pódio nas duas corridas, Tomás Guedes voltou a ser terceiro, sem todavia acrescentar “que contei mal as voltas e acabei em terceiro por minha culpa”. André Correia foi o quarto, seguido de Bernardo Bello e Alex Areia, pilotos que chegaram a passar pela liderança da corrida.

Nos 420R Gentleman a surpresa veio mesmo ao cair do pano. Um contratempo com uma passagem de caixa tirou uma anunciada vitória a Guilherme Del Maso, que teve que se contentar com o segundo lugar na segunda corrida, enquanto Bruno Knunsen voltava a ter uma boa prestação e ascendia ao primeiro lugar final da segunda corrida. O pódio ficou completo com José Mil Homens. Uma palavra de apreço também para Ricardo Pedro, Luís Lisboa e José Kol Almeida que terminaram por esta ordem. “Duas corridas impróprias para cardíacos! Ao fim de 15 anos de Super Seven by Toyo Tires achávamos que já estaríamos habituados mas a verdade é que este fabuloso plantel me surpreende fim de semana após fim de semana. São sem dúvida as melhores corridas do planeta!” Acrescentou Tiago Raposo de Magalhães, CEM da CRM Motorsport.

RESULTADOS COMPLETOS, AQUI