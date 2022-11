Super Seven by Toyo Tires, Caterham Festival: Recorde de inscritos | AutoSport

O Caterham Festival será o palco da consagração dos novos campeões Super Seven by Toyo Tire, no Circuito do Estoril. A uma fantástica lista de inscritos, que reúne o plantel nacional a pilotos britânicos e franceses, junta-se Filipe Albuquerque.

Com 4 duplas jornadas já completadas, o Super Seven by Toyo Tires prepara-se para completar a sua 14ª temporada no circuito do Estoril no próximo fim de semana, com a maior lista de inscritos de sempre, com 102 carros e 113 pilotos à partida do Caterham Festival. Trata-se de um novo recorde absoluto de equipas nacionais e internacionais, o que comprova “que estamos a concluir o ano com chave de ouro no que toca a número de inscritos e estou certo de que as melhores corridas do planeta serão ainda mais espetaculares, não estivéssemos nós perante um plantel de luxo como este”, salienta o

CEO da CRM Motorsport, Tiago Raposo Magalhães.

Com grelhas lotadas nas classes 420R e 320R, serão ainda conhecidos os campeões do Super Seven by Toyo Tires 2022. Espetáculo a dobrar no Caterham Festival com 2 dias repletos de corridas Apenas na categoria 420R as 3 nações estarão separadas e as contas do Super Seven by Toyo Tires serão fechadas já no sábado. As corridas de sábado servem também para qualificar todos os pilotos para as corridas de domingo, onde nas categorias 420R e 420R Gentleman, os pilotos lusos vão correr com as outras 2 nações em pista. Assim, no domingo há lugar a 2 corridas finais onde as 3 nações presentes poderão disputar ao milímetro a vitória. Com 1ª corrida de sábado a definir a ordem de partida da 1ª corrida de

domingo e a 2ª corrida a ordem de partida da 2ª corrida de domingo, sendo a sua qualificação definida pelas voltas mais rápidas das corridas disputadas neste dia, originado assim 4 corridas e grelhas separadas pela quantidade de carros reunidos ultrapassar em larga quantidade o limite de 51 carros permitidos ao mesmo tempo no Circuito do Estoril.

Regressos e estreias marcados para o Caterham Festival

52 Caterham divididos em 41 carros da classe 420R e 11 entre os 320R responderam à convocatória nacional. Há uma estreia absoluta e uma estreia na categoria máxima, a 420R. Frederico Duarte respondeu positivamente ao convite de Ivo Prada para dividir e experienciar pela primeira vez a adrenalina de estar ao volante de um Caterham, além de Lourenço Raposo Magalhães e Bruno Knudsen, apadrinhados tecnicamente pela CRM Motorsport. De regresso à competição está José Cautela, que escolheu o Caterham Festival como marco de regresso inserido na estrutura de Pedro Salvador, a Speedy Motorsport.

Quantidade e muita qualidade entre os 420R

Filipe Albuquerque (CRM Motorsport) disse ‘sim’ ao desafio para defender as cores nacionais e tal como José Carlos Pires (Speedy Motorsport), J.J Magalhães(Team Nuoorte), Diogo Tavares(CRM Motorsport), Gonçalo Lobo do Vale ( BCM Sports), Lourenço Monteiro (Speedy Motorsport), Alex Areia (Speedy Motorsport), Bernardo Bello (CRM Motorsport) ou Diogo Costa(Team Nuoorte) de tudo farão para fazer tocar “A Portuguesa” lugar mais alto do pódio. A este leque juntam-se Paulo Macedo (Speedy Motorsport), Tomás Guedes(Speedy Motorsport), Francisco Matos Gil (Gianfranco Motorsports), Luís

Lisboa/Luís Maria Lisboa (Team Nuoorte), Duarte Lisboa (Team Nuoorte), João Pedro Campos Costa (Gianfranco Motorsport)Francisco Vilar/Rafael Rajani (Atomic-Magaltech), António Falcão/Manuel Falcão (Speedy Motorsport), David Saraiva/Sérgio Saraiva (Speedy Motorsport), António Nunes de Almeida (BS Motorsport), Nuno Afonso (Atomic-Magaltech), Nélson Gomes (Speedy Motorsport), Nuno Pires (Speedy Motorsport), André Correia (André Vilar Pneus), Ginho Rodrigues/Ricardo Pinto (Gianfranco Motorsport) e João Aguiar-Branco (Speedy Motorsport) na luta pelas posições cimeiras entre os 420R, tarefa que não será fácil tendo em conta a qualidade do plantel.

Com contas ainda por fechar, José Carlos Pires chega ao Estoril na liderança da classificação da categoria 420R. Pires poderá sagrar-se bicampeão do Super Seven by Toyo Tires repetindo o feito do seu chefe de equipa Pedro Salvador, no entanto Gonçalo Lobo do Vale e Bernardo Bello estão também na luta pelo título. Lobo do Vale quer repetir o feito de 2015, e Bello quer festejar o seu segundo título no Super Seven by Toyo Tires.

Munidos de carros iguais, mas a discutir a sua própria classificação, os 420R Gentleman prometem intrometer-se nas lutas dos 420R. Depois de um fim de semana de sonho na jornada em Monza, Guilherme dal Maso, que é acompanhado pelo seu pai, Piero dal Maso (CRM Motorsport), está com a confiança ao mais alto nível. O jovem piloto terá de fazer frente à dupla Daniel González-Valinas e André Matos (BCM Sports), atuais líderes da classificação entre os Gentleman. No entanto, a dupla terá que se preocupar com Mico Mineiro (CRM Motorsport) e Ricardo Pedrosa (Atomic Magaltech). Esta série já provou vezes sem conta é impossível de prever o vencedor e como tal, José Kol de Almeida (BCM

Sports), Paulo Duarte (CRM Motorsport), Fernando Costa (Atomic-Magaltech), Ivo Prada/Frederico Duarte (CRM Motorsport) e o experiente Daniel Azevedo (CBM Motorsport) certamente terão uma palavra a dizer.

320R com espaço para brilhar em grelha própria

A grande novidade para o Caterham Festival é uma grelha dedicada aos Caterham 320R, carros munidos com o motor 1600cc, onde as três nações presentes irão partilhar a pista desde o primeiro minuto.

A defender as cores da bandeira nacional, Paulo Santos (Formula F) atual líder da classificação dos destemidos 320R portugueses é de perto seguido por Bernardo Gonzalez (CRM Motorsport) e pela dupla Gonçalo Nobre da Veiga/Miguel Ferreira (CRM Motorsport), segundos e terceiros classificados respetivamente, terão a árdua tarefa de erguer a bandeira nacional no lugar mais alto do pódio. Também Zé João Magalhães (Team Nuoorte), que fará equipa com Miguel Silva Ferreira para esta última prova do ano, terá a companhia de Miguel Couceiro (CRM Motorsport), de António Cristas (CRM Motorsport),

Manuel Abreu Lopes (Chave Inglesa), de Tiago Fino (Atomic- Magaltech), Paulo Santos (CRM Motorsport), de Dominic Geary (CRM Motorsport), Carlos Correia e Frederico Brion Sanches (BS Motorsport) na luta pela conquista das últimas corridas de ano. A fazer companhia aos lusos, estão 9 concorrentes ingleses e 5 pilotos franceses.

Para Tiago Raposo Magalhães, “o Caterham Festival é mais uma realização de um sonho bem acordado, que ano após ano continua a surpreender. Hoje reunimos 3 nações e aproximadamente 100 Caterham’s Super Seven a competir, mais um recorde a registar no nosso percurso. E quando digo nosso, não me refiro apenas à CRM Motorsport, mas sim a todos os pilotos, equipas, familiares, amigos, parceiros, patrocinadores, que fazem deste Projeto uma Família impossível de descrever! Obrigado a todos! Vocês são o melhor sonho do planeta!”

Decorrendo ao longo de três dias, o programa desportivo do Caterham Festival contempla duas sessões de treinos privados para cada categoria, duas sessões de treinos cronometrados e duas corridas de qualificação seguidas de duas finais que irão decidir as contas dos respetivos campeonatos. As corridas serão transmitidas via live-streaming no canal de YouTube da CRM Motorsport e nas redes sociais do Super Seven by Toyo Tires.

O fim de semana desportivo do Caterham Festival integra igualmente as séries promovidas pela Race Ready, Campeonato de Portugal de Velocidade, Historic Endurance, Group 1 Portugal, Troféu Mini e Carreras Los 80’s.

Horário

Sexta-feira, 18 novembro

09h00 CPV/SE Teste Privado

09h35 Caterham Festival 1600 Teste Privado

10h00 Caterham Festival PT 420R Teste Privado

10h25 Caterham Festival UK + FR 420R Teste Privado

10h55 Todos os Clássicos Teste Privado

11h25 CPV/SE Treino Livre

12h10 Caterham Festival 1600 Teste Privado

12h40 Caterham Festival PT 420R Teste Privado

13h15 Caterham Festival UK + FR 420R Teste Privado

13h45 Carrera 80´s Qualificação

14h30 CPV/SE Qualificação

14h50 CPV/SE Qualificação

15h15 Caterham Festival 1600 Qualificação

15h35 Caterham Festival PT 420R Qualificação

15h55 Caterham Festival UK + FR 420R Qualificação

16h20 Historic Endurance Qualificação



Sábado, 19 novembro

09h00 Carrera 80´s Corrida

10h10 Caterham Festival 1600 Corrida qualificação 1

10h50 Caterham Festival PT 420R Corrida qualificação 1

11h30 Caterham Festival UK + FR 420R Corrida qualificação 1

12h10 CPV/SE Corrida 1

13h15 Caterham Festival 1600 Corrida qualificação 2

13h55 Caterham Festival PT 420R Corrida qualificação 2

14h35 Caterham Festival UK + FR 420R Corrida qualificação 2

15h15 Historic Endurance Corrida



domingo, 20 novembro