Super Seven by Toyo Tires, Algarve: Pedro Reis Ferreira vence nos 340R e Diogo Lopes nos S1600 | AutoSport

Pedro Reis Teixeira estreou-se em 4 rodas com dois triunfos nas duas corridas do primeiro dia do Super Seven by Toyo Tires 340R da CRM Racing Series, no Autódromo Internacional do Algarve. Entre os S1600 foi Diogo Lopes que se destacou no primeiro dia.

“Não podia ter pedido melhor. Foram duas corridas muito bem disputadas. Em ambas tivemos sempre três pilotos a lutar pelo primeiro lugar, quase tinta com tinta, e ter saído o vencedor nas duas corridas deixa-me muito feliz”, referiu Pedro Teixeira no final do primeiro dia.

O piloto mais combativo nos 340R acabou por ser Gonçalo Nobre da Veiga, “na primeira corrida uma passagem de caixa falhada tirou-me a vitória e o melhor que consegui foi o segundo posto”, enquanto na segunda corrida era terceiro.

Na primeira corrida, José Magalhães fechou o trio dos pilotos que arduamente lutaram pelo primeiro lugar. Nuno Ferreira foi um tranquilo quarto, seguido de Kevin Emburg e Salvador Posser de Andrade.

Na segunda corrida, Nuno Ferreira, foi o piloto que se juntou a Pedro Teixeira e Gonçalo Nobre da Veiga, tendo passado várias vezes pelo primeiro lugar, acabando por ser o segundo a ver a bandeira de xadrez. Kevin Emburg foi o quarto e Salvador Posser de Andrade voltou a ser o quinto classificado, seguido de Alexandre Nabuco e Rafael Antunes.

Nos S1600, Diogo Lopes foi o grande destaque. Venceu nas duas corridas com grande autoridade. “Na segunda corrida consegui mesmo chegar ao grupo dos pilotos que lutavam pela vitória à geral, mas como não era a minha guerra não me quis imiscuir. E por isso, acabei por ficar muito contente com o meu andamento”, declarava Diogo Lopes no final. Na primeira corrida a animação esteve na luta pelo segundo lugar com José Rodrigues a levar a melhor sobre Dominic Geary. Já na segunda corrida as posições inverteram-se e foi Geary a superiorizar-se a Rodrigues.

Para Tiago Raposo Magalhães, CEO da CRM Motorsport “ foi um primeiro dia brilhante nesta estreia mundial do 340R, tenho que parabenizar o Pedro Reis Ferreira pelas duas vitórias. Assim como o Diogo Lopes que conquistou duas vitórias nas duas corridas. Sem dúvida que as Melhores corridas do Planeta agora são em dose a dobrar nos fins de semana da CRM Racing Series com esta nova grelha dos 340R e S1600!”

Foto: NunOrganista