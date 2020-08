Sete vencedores distintos coroaram mais um grande fim-de-semana de corridas na Super Seven by Toyo Tires, uma competição em que a diversão e equilíbrio é ponto de honra. As primeiras quatro corridas da temporada 2020 deixaram em evidência a elevada competitividade do Troféu monomarca promovido pela CRM Motorsport, com dezenas de ultrapassagens e muita incerteza quanto ao vencedor nas categorias 420R, S1600 Pro e S1600 Business.

Super Seven by Toyo Tires AIA 2020: Resumo das corridas (vídeo)