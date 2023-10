Super Seven by Toyo Tires 340R ruma a Jerez de la Frontera | AutoSport

Os Caterham 340R regressam à atividade já nos dias 20 a 22 de Outubro com a estreia no circuito de Jerez de la Frontera. O novíssimo modelo 340R da marca inglesa, Caterham, já com provas dadas por toda a Península Ibérica e os S1600 que completam a sua 15ª temporada de atividade juntam-se à mais recente grelha do Super Seven para 3 emocionantes corridas.

Inseridos nas CRM Racing Series, o Super Seven by Toyo Tires – 340R & S1600 são um ponto de grande interesse no programa desportivo do Jerez Historic Festival. Com 3 corridas durante o fim de semana, de 20 minutos de duração cada e uma qualificação única de 15 minutos, a segunda grelha do troféu monomarca com maior longevidade a nível ibérico e apoiado pela Toyo Tires, Auditiv e Gupe promete dar espetáculo no traçado de Jerez de la Frontera.

Entre os 340R, Pedro Reis Ferreira lidera a tabela classificativa após vencer por 10 vezes esta época e chega ao sul do país vizinho com o objetivo de fomentar a sua liderança. Miguel Ferreira e Kevin Embourg são os maiores opositores de Pedro Reis Ferreira e chegam a Jerez com fortes hipóteses de lutar pelos triunfos. O piloto apoiado pela Speisse (Miguel Ferreira) e o belga Kevin Embourg são segundo e terceiro na tabela de pontos. Estes terão a companhia de Zé João Magalhães do Teaam Nuoorte. O jovem piloto do Porto continua a demonstrar uma grande evolução face ao ano de 2022 e promete lutar pelos lugares cimeiros. A enriquecer a listagem de 340R, Rafael Antunes e Alexandre Nabuco, os dois pilotos brasileiros apoiados tecnicamente pela Fórmula F irão fazer mais uma estreia ao “rodarem” na pista de Jerez de la Frontera. Salvador Posser de Andrade, chega à quinta etapa do troféu na oitava posição e com vontade de participar nas lutas pelos lugares do pódio. José Rodrigues chega a Jerez depois de uma vitória no Estoril e de bons resultados nas corridas de Valência, o piloto do Team Nuoorte desloca-se até ao Sul do país vizinho com aspirações de continuar a sua aprendizagem nesta sua época de estreia. A completar a lista de inscritos, em mote de estreia a dupla de irmãos Gonçalo Aguiar de Matos e Guilherme Aguiar de Matos, que apoiados pela Speedy Motorsport dão o salto do Carbon Neutral Cup para o troféu monomarca de maior longevidade nacional. Outra estreia na grelha dos 340R é o piloto espanhol José António Chico Cadiz, que apoiado pela Hirundo Motors é o primeiro piloto espanhol nesta que é a mais recente categoria do Super Seven by Toyo Tires.

Nos S1600, Diogo Lopes, será o único representante das cores nacionais na categoria mais antiga do troféu e começa a segunda metade da época isolado na liderança. No entanto, o piloto do Team Garage 33 e assistido pela CRM Motorsport não terá a vida facilitada por parte dos opositores oriundos do campeonato inglês, 7 Race Series.

“Mais uma estreia para os 340R, o traçado de Jerez de la Frontera. Um circuito com muita história e muito carácter, um dos favoritos dos nossos pilotos do Super Seven by Toyo Tires. A nossa última visita a Espanha em 2023, que estou certo que será repleta de festa e emoção como só esta família Super Seven sabe fazer! Acrescenta Tiago Raposo de Magalhães, CEO da CRM Motorsport.