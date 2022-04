Super Seven by Toyo Tires: 14ª temporada arranca com recorde de inscritos | AutoSport

A época 2022 do Super Seven by Toyo Tires inicia-se no próximo fim-de-semana de 9 e 10 de Abril com muitas novidades. A lista composta por 44 carros e 54 pilotos representa novo máximo absoluto de equipas nacionais.

A 14ª edição do Super Seven by Toyo Tires decorre entre 9 e 10 de Abril, com 44 carros e 54 pilotos à partida do Estoril Super Racing Series — um novo recorde absoluto de equipas nacionais que ilustra o “crescente interesse em torno da competição promovida pela CRM Motorsport e que irá trazer ainda mais espetáculo às melhores corridas do planeta”, salienta o seu CEO, Tiago Raposo Magalhães.

Com muitos rostos novos, grelhas lotadas nas classes 420R e 320R, o Super Seven by Toyo Tires conta com um aumento do número de inscritos em quantidade e qualidade encontra correspondência nas equipas, com a Gianfranco Motorsport, Garagem João Gomes e RP Motorsport a juntarem-se à Atomic-Mageltech, BCM Sports, BS Motorsport, CRM Motorsport, Teaam Nuoorte e Speedy Motorsport na assistência aos pilotos.

Muitas novidades

Além de 17 estreantes e quatro regressos de caras bem conhecidas da cada vez maior ‘Família Seven’, a 1ª ronda da temporada 2022 contará com um novo formato de qualificação composto por duas sessões independentes de 15 minutos para as categorias 420R e 320R, e pontos para os três pilotos mais rápidos das classes 420R, 420R Gentleman e 320R.

A estas alterações, juntam-se três corridas em que a estratégia assumirá um papel ainda mais preponderante na competição. A tradicional ordem de partida, em função do resultado dos treinos cronometrados, continuará a ser aplicada na primeira corrida do fim-de-semana.

Mas, nas restantes, os 10 primeiros classificados serão invertidos com base nas posições obtidas na corrida anterior.

A título exemplificativo, o 10º classificado da Corrida 1 sairá da pole position para a Corrida 2 e o mesmo sucederá para a Corrida 3. “No Troféu em que largar da pole-position nunca determina o vencedor, ao contrário da maioria das competições ‘sprint’ de automobilismo, temos a certeza de que estas novidades irão elevar a competitividade entre as equipas, apurar a estratégia dos pilotos e contribuir para que novos protagonistas possam testar as suas capacidades sob a diversão de rodarem nos lugares da frente”, avança Tiago Raposo Magalhães.

Crescendo consideravelmente no número de carros, a categoria 420R atinge um novo máximo histórico ao inscrever 33 viaturas nesta primeira ronda da temporada 2022, consolidando o passo dado com a sua introdução, em 2017.

Ao volante do carro com o #1 estará José Carlos Pires, campeão em título e que regressa para a sua 7ª época consecutiva com o objetivo de defender o ceptro conquistado na temporada passada.

A fazer-lhe companhia na classe com o mesmo nome estarão Paulo Macedo, J. J. Magalhães, Diogo Tavares, Luís Calheiros, Duarte Lisboa, Diogo Costa, Lourenço Monteiro, Gonçalo Lobo do Vale, os primos David e Sérgio Saraiva e a dupla Ricardo Rajani/Francisco Villar. Juntam-se a este leque António Nunes Almeida, Nélson Gomes (campeão da Gentleman), Nuno Pires, Bernardo Bello, André Correia e Miguel Lobo. Por fim, há que destacar os estreantes Alex Areia, Daniel Azevedo, João Aguiar-Branco e os irmãos António e Manuel Falcão.

A competir com o mesmo carro, mas inseridos na classe 420R Gentleman, estarão José Kol Almeida, Fernando Costa, Ricardo Pedrosa, Paulo Galveias, o duo André Matos/Daniel González-Vallinas e Mário Melo — piloto que, após um primeiro contacto com o carro, na derradeira prova da temporada transata, não resistiu a comprometerse com o Troféu. Presentes neste grupo encontram-se os igualmente estreantes Daniel Azevedo, Mico Mineiro, Jorge Setas/Ricardo Pinto, Piero Dal Maso/Guilherme Dal Maso e Rui Ribeiro/Ricardo Pereira. De regresso ao Super Seven by Toyo Tires, Bruno Martins terá a seu lado o jovem rookie Rafael Rajani, filho de Ricardo Rajani.

Programa ibérico e europeu

Com um papel importantíssimo no acesso ao Troféu monomarca e para todos os que ambicionam um primeiro contacto com o automobilismo, na lista de inscritos da categoria 320R, composta por 11 carros, também se destacam muitas entradas. Aos habituais Frederico Brion Sanches, Paulo Santos, Miguel Couceiro, Dominic Geary/Luís Filipe Oliveira, e Gonçalo Nobre da Veiga/Miguel Ferreira juntam-se Bernardo Gonzalez e José Supico, bem como os rookies Bruno Knudsen, Zé João Magalhães (filho de J. J. Magalhães), António Cristas e Nuno Rodrigues — pilotos que não podiam estar mais entusiasmados com a sua estreia no Super Seven by Toyo Tires e com a composição do calendário desportivo.

Além do regresso a Spa-Francorchamps e a Barcelona, bem como a peregrinação à meca do automobilismo europeu — Monza (trio enquadrado na jornada europeia programada para 2022), destacam-se as visitas aos circuitos do Estoril e Portimão, elogiados pelo plantel nacional e internacional, bem como a passagem pela pista madrilena de Jarama, que compõem, assim, um calendário de sonho ao nível das corridas do Super Seven by Toyo Tires.

Também novamente presentes, em provas selecionadas, estarão os Caterham homólogos que participam na 7 Race Series promovida pela McMillan Motorsport.

As corridas de Domingo serão transmitidas via live-streaming no canal de YouTube da CRM Motorsport e nas redes sociais (facebook e instagram) do Super Seven by Toyo Tires.

Calendário Super Seven by Toyo Tires

08-10 de Abril — Estoril

14-15 de Maio — Jarama

23-26 de Junho —Spa-Francorchamps*

30-31 de Julho — Portimão

09-10 de Setembro — Barcelona*

29-30 de Outubro — Monza*

18-20 de Novembro — Estoril *Prova extra-campeonato