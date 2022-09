Super Seven by Toyo: Evento extra em Barcelona no próximo fim de semana | AutoSport

Um dos campeonatos mais competitivos e com grelhas mais preenchidas do panorama nacional volta a cruzar a fronteira para encontrar mais um palco de excelência.

Após o primeiro evento, no Circuito Spa-Francorchamps, que excedeu todas as expectativas, a caravana

de Super Seven by Toyo Tires (CRM Motorsport) com 7 Series (Mcmillan Motorsport) como os seus

convidados, irá visitar a capital catalã, no circuito de Barcelona para um encontro ibérico.

Os pilotos e equipas preparam-se agora para medir as suas forças no circuito que anualmente recebe o maior expoente do desporto motorizado – a Fórmula 1. Num ano marcado pelo levantamento das medidas da COVID 19, que permitiu à delegação conjunta realizar uma competição europeia com um elevado número de inscrições, consequência da enorme competitividade e excelente atmosfera que distinguem este Campeonato Português, a moderna pista localizada nos arredores de Montmeló prepara-se para receber, entre 9 e 10 de Setembro, a comitiva de Caterhams.

Parte do calendário europeu da competição apoiado pela Toyo Tires, Fuchs, Auditiv, Apple of Eden,

Gupe e GC24, o Circuito de Barcelona, técnico, rápido e altamente considerado, terá 51 Caterhams e 53

pilotos na grelha.

“Depois de um início de temporada espetacular no circuito belga, dirigimo-nos para a solarenga

pista de Barcelona ainda mais entusiasmados com o que tem sido até agora esta parceria com a

competição organizada pela Mcmillan Motorsport. A numerosa lista de inscrições acrescenta o

ingrediente importante para a adrenalina e magia necessárias para que a família internacional

Super Seven continue a crescer”, diz Tiago Raposo Magalhães, CEO da CRM Motorsport.

“Depois de Spa, chegou agora o momento de nos dirigirmos para Barcelona. Com uma excelente

grelha no circuito catalão, a excitação e as disputas ferozes na pista não falharão entre os 51

Caterhams. Como sempre, estas corridas são um ponto alto de qualquer programa em que

estejam e desta vez para as 24h de Barcelona não será diferente”, acrescenta Andy McMillan, CEO

da McMillan Motorsport.

Meia centena de Caterhams rumam até Barcelona divididos por duas classes

Categorizada pelo modelo e potência da Caterham’s, a comitiva combinada de 51 carros dirige-se para

Barcelona com duas categorias, o 420R e o 320R/1600. Na mais popular, os 420R, 39 dos 51 Caterhams são inscritos, com Anthony Barnes a liderar a lista de concorrentes britânicos. Os oponentes de Barnes serão Jason Cheetham, Danny Killeen, Paul O’Reilly, Justin Armstrong, Ian Cowley, Tom Overton, Mark Drain, Matt Welch, Russ Olivant, Andrew Connolly, Ian Dyble, Stephen Collins, Jonathan Mitchell, Martin Amison, Philipp Nagel, Oliver Gibson e Jason McCormack. Entre os portugueses, é José Carlos Pires que lidera a frente portuguesa. O campeão reinante da competição portuguesa será acompanhado por J. J Magalhães, Tomás Guedes, Diogo Tavares, Luís Calheiros, Mário Melo, Duarte Lisboa, a dupla de Luís Lisboa e Luís Maria Lisboa, Diogo Costa, o regressado Pedro Salvador, Lourenço Monteiro, Paulo Costa, Gonçalo Lobo do Vale, António Nunes de Almeida, Ricardo Pedrosa, Nuno Afonso, Nelson Gomes, Bernardo Bello, Mico Mineiro, André Matos e João Aguiar-Branco.

Entre os 320R/1600 há um total de 12 carros, onde a predominância destes é de nacionalidade inglesa.

Gary Curtis, que usa o número 0, terá como adversários Aman Uppal, Caroline Everett, Gary Smith, Mark

Roberts, Greg Hyatt, John Styring e Geoff Newman. Uma equipa que se juntará ao português Miguel

Ferreira, o duo de Dominic Geary e Luís Filipe Oliveira, o experiente Frederico Brion Sanches e Gonçalo

Nobre da Veiga. Com um plantel tão notável, não faltará espetáculo e emoção no programa de dois dias que compreende duas sessões de Treinos Livres, duas sessões de Treinos Cronometrados e a Corrida 1 no primeiro dia (sexta-feira, 9 de Setembro). A Corrida 2 está agendada para o dia seguinte (sábado, 10 de Setembro).

Sexta-Feira, 09 de Setembro 2022:

Treinos Livres 1 – 10h20

Treinos Livres 2 – 11h40

Qualificação 1 – 14h15

Qualificação 2 -14h30

Corrida 1 – 17h05

Sábado, 10 de Setembro 2022:

Corrida 2 – 10h00