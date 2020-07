Super Racing Weekend – Super 7: Triunfo de Pedro Salvador na Corrida 1

Pedro Salvador venceu a equilibrada primeira corrida dos Super 7 by Toyo Tyres, depois de um belo duelo em pista, com cinco pilotos a terminarem dentro do mesmo segundo após oito voltas ao AIA. A decisão deu-se apenas em cima da meta, com o homem da Speedy Motorsport a bater José Carlos Pires por uns escassos 0.095s. J.J. Magalhães completou o pódio, terminando a 0.776s.