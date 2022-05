Super 7, Jarama: José Carlos Pires vence primeira corrida | AutoSport

José Carlos Pires dominou a primeira corrida da segunda ronda do Super 7 by Toyo Tires no circuito de Jarama. O piloto da Speedy Motorsport bateu Gonçalo Lobo Vale por 1.509s de diferença. Diogo Tavares foi o terceiro classificado da primeira de três provas do fim de semana.

Lourenço Monteiro e Alex Areia terminaram no 4º e 5º lugares, respetivamente, seguidos de Bernardo Bello e da dupla David Saraiva/Sérgio Saraiva. João Pedro Campos Costa foi oitavo classificado, à frente de Luís Calheiros e André Correia.

Entre os 420 Gentleman dupla de pilotos André Matos/Daniel González-Vallinas ficou na frente de Mico Mineiro e José Kol Almeida.

Paulo Santos venceu entre os 320R, levando a melhor sobre Luís Filipe/Oliveira Miguel Ferreira e Gonçalo Nobre da Veiga/Miguel Ferreira.

O Circuito de Jarama recebeu 41 Caterham e 45 pilotos na grelha de partida do Super 7 by Toyo Tires, num ano marcado por uma subida muito significativa do número de inscritos, consequência da enorme competitividade e do excelente ambiente que distingue este Troféu monomarca.

A segunda corrida do fim de semana de Jarama inicia-se às 11h20 (hora de Portugal continental) e a derradeira prova está agendada para as 15h35.

(em atualização)