Racing Sound Fest: José Rodrigues e Pedro Ferreira dividem os louros nos 320R e S1600 | AutoSport

Os Caterham 340R regressaram à atividade no Circuito do Estoril. Os novíssimos modelos da marca inglesa Caterham chegaram à capital portuguesa. Os S1600 já na sua 15ª temporada e já com provas dadas juntam-se à mais recente grelha do Super Seven. Com 3 corridas durante o fim de semana, de 20 minutos de duração cada e uma qualificação única de 15 minutos, a segunda grelha do troféu monomarca com maior longevidade a nível ibérico.



Pedro Reis Ferreira o mais veloz na Qualificação

Com apenas 15 minutos para marcarem o seu tempo mais rápido ao longo dos 4 km da pista do Estoril. Foi sob fortes ventos que os pilotos teriam de conseguir marcar o tempo mais rápido. Pedro Reis Ferreira foi quem conseguiu chegar mais perto da volta “perfeita”, o piloto da CRM Motorsport deixou os restantes adversários a meio segundo conseguido carimbar a Pole Position para a primeira corrida do fim de semana. Na segunda posição, Gonçalo Nobre da Veiga (CRM Motorsport) que superou Miguel Ferreira (CRM Motorsport) e Salvador Posser de Andrade (CRM Motorsport). José Rodrigues do Team Nuoorte, que se estreava na categoria dedicada aos 340R superava o seu colega de equipa Zé João Magalhães pela quinta posição. Estes foram seguidos por Kevin Embourg (CRM Motorsport) e pelos pilotos da Fórmula F, Rafael Antunes e António Cristas.

Entre os S1600, Paulo Santos foi avassalador, o piloto da Fórmula F intrometeu-se na luta dos 340R ficando a apenas 16 milésimas de Gonçalo Nobre da Veiga, uma performance notável de Santos com um carro menos potente que os novos 340R. Dominic Geary ( CRM Motorsport) conseguiu evoluir volta após volta assinando o segundo melhor tempo da categoria dedicada aos motores 1600cc. Manuel Abreu

Lopes (Chave Inglesa) e Diogo Lopes (CRM Motorsport) não conseguiram completar uma volta na sessão de qualificação devido a problemas mecânicos.



Gonçalo Nobre da Veiga e Manuel Lopes vencem no Estoril

Pedro Reis Ferreira (CRM Motorsport) era quem saía da melhor posição com Gonçalo Nobre da Veiga (CRM Motorsport) a seu lado, seguindo-se Salvador Posser de Andrade e Miguel Ferreira na segunda linha. Zé João Magalhães tinha a companhia do seu colega de equipa José Rodrigues na linha de partida e na frente de Rafael Antunes (Fórmula F) e Kevin Embourg (CRM Motorsport). António Cristas

(Fórmula F) completava a categoria dos 340R.

Com um arranque muito eficaz, o piloto da Pole Position, Pedro Reis Ferreira (CRM Motorsport) manteve a liderança do pelotão com a forte oposição de Gonçalo Nobre da Veiga e Miguel Ferreira, ambos da CRM Motorsport. Atrás deste trio, José Rodrigues (Team Nuoorte) superava Salvador Posser de Andrade na luta pela quarta posição com Zé João Magalhães (Team Nuoorte) na frente de Kevin Embourg (CRM

Motorsport). Já António Cristas seguia no encalço do seu companheiro de equipa Rafael Antunes.

Contudo uma manobra mal calculada por parte de Zé João Magalhães na saída do “cone de ar” de Paulo Santos (Fórmula F) causou a entrada de um Safety Car o que veio reagrupar o pelotão e retirar a vantagem que Pedro Reis Ferreira tinha construído.

Com o recomeço da corrida ao fim de duas voltas, Pedro Reis Ferreira (CRM Motorsport) recebia uma penalização por ter feito marcha atrás no pit lane o que tirava o piloto líder do campeonato fora da luta pelos lugares cimeiros. Com isto, quem aproveitava era Gonçalo Nobre da Veiga (CRM Motorsport) que viria a cortar a linha de meta na primeira posição. Zé João Magalhães (Team Nuoorte) seria o segundo

classificado na frente do seu companheiro de equipa José Rodrigues. No entanto, após averiguações do CCD, José Rodrigues seria declarado o vencedor após penalizações a Gonçalo Nobre da Veiga por ter feito uma manobra “antidesportiva”, já no caso de Zé João Magalhães , o piloto do Team Nuorte também foi penalizado pelo incidente com Paulo Santos. Miguel Ferreira (CRM Motorsport) era assim o segundo classificado e Kevin Embourg (CRM Motorsport) completava o pódio.

Nos S1600, Manuel Abreu Lopes foi o grande vencedor. O piloto da Chave Inglesa triunfou com o seu Caterham #79 na frente de Dominic Geary (CRM Motorsport). Paulo Santos foi forçado a abandonar a corrida devido a um contacto com outro concorrente.



Pedro Reis Ferreira vence segunda corrida do Racing Sound Fest.

Não é novidade que as corridas do Super Seven by Toyo Tires são ponto principal de interesse no programa desportivo. E a segunda corrida do fim de semana dos 340R & S1600 não foi exceção e muito era o público presente no Circuito Estoril.

Com a grelha de partida a ser composta pelos resultados da corrida do dia anterior, mas de forma inversa, Zé João Magalhães era quem partia da primeira posição com Gonçalo Nobre da Veiga a seu lado. Rafael Antunes tinha a companhia de Pedro Reis Ferreira e António Cristas, Salvador Posser de Andrade e José Rodrigues completava a linha final. Com um grande arranque, Pedro Reis Ferreira assumiu a liderança na primeira curva com Gonçalo Nobre da Veiga nos seus espelhos, no entanto, Nobre da Veiga não teria vida facilitada para atacar a liderança de Reis Ferreira, pois Miguel Ferreira atacou desde cedo e por momentos passou pela liderança do pelotão.

Contudo, Pedro Reis Ferreira não queria deixar escapar a vitória e com uma investida certeira assumiu a liderança até ver a bandeira de xadrez. Atrás de si, Miguel Ferreira conquistava o segundo pódio do fim de semana na frente de Zé João Magalhães.

Seguiram-se José Rodrigues, Kevin Emboug e António Cristas completou a classificação entre os 340R.

Quanto aos S1600, Dominic Geary conquistava a primeira vitória do ano na frente de Manuel Abreu Lopes, piloto da Chave Inglesa.



Pedro Reis Ferreira e Dominic Geary bisam no Racing Sound Fest

Como já é hábito no Super Seven by Toyo Tires, a grelha de partida da terceira corrida é formada pelo resultado da corrida anterior com os dez primeiros classificados a serem invertidos. Desta feita Rafael Antunes arrancaria da primeira posição com Gonçalo Nobre da Veiga a seu lado, Salvador Posser de Andrade e António Cristas foram os ocupantes da segunda fila e Kevin Embourg e José Rodrigues, Zé João Magalhães, Miguel Ferreira e Pedro Reis Ferreira a concluir a grelha referente aos 340R. Quantos aos S1600, Dominic Geary era o único participante devido a problemas mecânicos dos restantes concorrentes.

No arranque, Pedro Reis Ferreira consegui manter-se na liderança pressionando pelo duo da Speisse, Miguel Ferreira e Gonçalo Nobre da Veiga, mas também Kevin Embourg estava por perto. No entanto Pedro Reis Ferreira estava focado em vencer e imprimiu um forte ritmo que o permitiu distanciar-se dos restantes adversários. Com o distanciar do líder o foco da corrida virou-se para os restantes lugares de pódio, onde Miguel Ferreira, Gonçalo Nobre da Veiga e Kevin Embourg disputavam o lugar

intermédio do pódio.

Com o cair da bandeirada de xadrez, Gonçalo Nobre da Veiga superava Kevin Embourg pelo lugar intermédio do pódio. Seguiu-se Miguel Ferreira, José Rodrigues, Zé João Magalhães e Salvador Posser de Andrade.

Entre os S1600, Dominic Geary conquistou a segunda vitória da época no Racing Sound Fest.