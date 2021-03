Pedro Salvador: “Para os mais novos que querem fazer corridas, arregacem as mangas”

A procura de um lugar ao sol no desporto motorizado é dura, mas pode ser uma escola importante para a vida. Pedro Salvador deu um exemplo que pode ser seguido por todos os pilotos jovens que querem seguir o seu sonho e ir mais além:

“No ano passado estive no ISEP com miúdos, todos eles apaixonados pela competição e ouvi muitas vezes que não há onde correr, não há alternativas. Há por onde ir, mas eu acho que há falta de vontade. Ninguém vai levar nada a casa. Os miúdos que querem fazer competição tem de trabalhar. Há oportunidades, como por exemplo o Kia Opportunity que já sentou quatro pilotos que foram a concurso e ganharam uma época de corrida e o Troféu C1 Learn & Drive faz a mesma coisa. Agora sentados em casa não acontece. E um excelente exemplo que posso dar, é um dos meus pilotos. Foi-lhe incumbida a responsabilidade por parte do pai de desenvolver o projeto e encontrar patrocinadores para organizar a sua época e posso dizer que fiquei muito satisfeito quando recebi uma chamada de um amigo meu a perguntar-me se o rapaz era meu piloto e a elogiar a forma como o projeto está feito e apresentado. Falamos de um miúdo com 18 ou 19 anos. Ele e um amigo montaram um projeto, estão a enviar mails, a fazer apresentações… enviaram mais de 60 mails tendo resposta a mais de 40. O entusiasmo com que isto está a ser feito mostra-me que é possível, mas as pessoas têm de querer. É verdade que nem todos são capazes, mas se não tiverem vontade, então muito mais difícil se torna. Tenho a certeza que este projeto vai ser levado a bom porto e mais que isso, ele está a dar um passo muito maior do que ele pensa. Não é esta época de corrida que se vai concretizar, mas sim a capacidade de montar esta e as próximas épocas que se vão concretizar, pois não vai depender de ninguém, e o que vai apreender neste processo a nível humano, profissional e desportivo vai ser útil para a vida toda, ganhando uma noção aos 19 anos que se calhar apenas iria ter aos 30. E para os mais novos que querem fazer corridas, arregacem as mangas pois nos tempos em que vivemos só vai haver espaço para quem tenha essa garra.”

