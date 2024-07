Grelha Caterham 340R com 22 carros na estreia da Ladies Cup

O Caterham Motorsport Iberia regressa ao Circuito Estoril já nos próximos dias 19 a20 de julho para o Racing Sound Fest.

O troféu monomarca de maior longevidade da velocidade ibérica, organizado e promovido pela CRM Motorsport, apresenta-se com um plantel de luxo dividido por duas grelhas.

Na grelha dos 340R, munida com os mais recentes modelos de corridas da marca britânica, são um total de 24 pilotos inscritos. Para esta jornada, a mais recente grelha do Caterham Motorsport Iberia afirma-se como um dos pontos altos do programa desportivo com a estreia da Ladies Cup!

A divisão técnica da CRM Motorsport apresenta-se em casa com 9 carros. Miguel Ferreira, Daniel Ferreira e Kevin Embourg são os 3 melhores classificados nas pontuações do troféu dentro da equipa de Cascais.

Pedro Ramos não quis perder o regresso ao traçado da capital assim como Hugo Antão, Abílio Justo e José Luís Teixeira. O piloto-jornalista Bernardo Gonzalez também fez questão de marcar presença no Racing Sound Fest, assim como Ricardo Filipe que esteve ausente da jornada de Jarama. Guilherme Antão, filho de Hugo Antão, fará a sua estreia nas fileiras Caterham, o jovem piloto segue assim as pisadas do seu pai.

A estrutura madrilena Hirundo Motors, inscreve 3 carros para a jornada do Estoril. Bernardo Bello regressa depois de um triunfo em Jarama, com Miguel Carmo e um piloto por anunciar como seus companheiros de equipa. Já Miguel Carmo não teve uma prova em Jarama muito feliz fará de tudo para mudar a sua sorte naquele que é o seu circuito de casa.

A Speedy Motorsport traz até ao Estoril dois carros, Gonçalo Aguiar de Matos e Guilherme Aguiar de Matos. Os irmãos Aguiar de Matos que certamente irão disputar os lugares cimeiros nas três corridas do programa desportivo.

A Fórmula F dirige-se ao Circuito Estoril com dois carros conduzidos por dois pilotos brasileiros. Rafael Antunes e Alex Nabuco. Jáa estrutura lisboeta, ADESS inscreve Salvador Posser de Andrade. O piloto com o #19 quer lutar pelas posições cimeiras da categoria.