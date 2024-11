Filipe Albuquerque e Ricky Taylor no Caterham Festival by Cascais

São perto de 4 dezenas de 420R presentes para esta grande festa que será o Caterham Festival. Atual vencedor de 2024, Alex Areia (Gianfranco Motorsport ) marca a presença no Festival, com João Pedro Campos Costa, José Rodrigues, Nélson Gomes, Mico Mineiro e Gonçalo Nobre da Veiga como os seus companheiros de equipa.

No caso da Speedy Motorsport, Tomás Guedes, atual campeão dos campeonatos de GT4 Italianos e Suiços, não resistiu e regressou às corridas Caterham. Como os seus colegas de Box, Guedes terá Tomás Teixeira e Nuno Afonso. No entanto a estrutura da Maia, traz caras novas; falamos de Duarte Pinto Coelho e da dupla de irmãos Miguel e André Nabais.

Na ADESS, Pedro Reis Ferreira, vencedor da categoria Gentleman apresenta-se no Festival com Diogo Costa, J.J. Magalhães e J.J. Magalhães Jr como companheiros de equipa para esta disputa “europeia”.

Já a divisão técnica da CRM Motorsport terá como cabeça de cartaz deste Festival a dupla Filipe Albuquerque e Ricky Taylor. Caras conhecidas do campeonato de resistência americano IMSA. Bruno Knudsen regressa ao ativo para o Festival e logo como companheiro de Box de dois pilotos deste calibre.

Na Zome Racing Team, Ricardo Pedrosa e Ivo Prada serão os representantes de serviço da equipa sediada em Palmela. Já a Monteiros Competições terá a dupla de pai e filho de Manuel Moura Teixeira e Samuel Moura Teixeira para assistir.

André Correia, completa a listagem de inscritos e como é habitual o piloto de Lisboa prestará a sua própria assistência.

Os ingleses da Mcmillan Motorsport trazem até ao Estoril 9 carros. Andy Mcmillan, será chefe de equipa e piloto ao mesmo tempo, e terá como companheiros de equipa, Mark Stansfield, Matt Reeve, Barry Benham, Peter Rimer, Gary Tootel, Ian Dyble, Martin Amison e o conhecido Phil Jenkins. Mas vindas do Reino Unido não vem só a McMillan Motorsport. A LFP Motorsport trás Gray Lapidus, a Matt Blyth Motorsport assiste o piloto Stephen Lyall, a CTS Motorsport terá a seu cargo Ben Winrow e a RS Motorsport dirige-se ao Estoril com Mark Farmer a seu cargo. A completar a lista de inscritos dos britânicos, a Team Parker Racing, conhecida estrutura britânica, assistirá Richard Amos e Sam Smith no desafiador traçado português.

O evento conta com o principal apoio do Turismo de Cascais e de marcas de renome como Toyo Tires, Auditiv, Mobil 1, Gupe, Lynxport/ Snap-On, Apple of Eden, MD Express, Charm Nature, RXF, HRX e claro da Caterham, fundamentais no fortalecimento deste projeto.

Maior grelha 340R nacional de sempre

O Circuito Estoril será o palco do aguardado Caterham Festival nos dias 22 e 23 de novembro, reunindo os melhores pilotos da competição monomarca Caterham Motorsport Iberia. Este evento promete uma emocionante celebração das corridas, com destaque para as categorias 340R, 310R e a nova Ladies Cup.

O Festival contará com uma grelha diversificada onde inclui o vencedor de 2024 Daniel Ferreira, que fará a sua última corrida do ano no Estoril após uma temporada impressionante. Juntam-se a ele o vice-campeão Miguel Ferreira, protagonista da disputa do título até ao derradeiro metro da temporada, Ricardo Filipe, Hugo e o seu filho Guilherme Antão, que à semelhança da última visita ao Estoril serão adversários em pista. Os irmãos Pablo e Jorge Mielgo Haurie também estarão presentes, com Kevin Embourg e Abílio Justo, todos assistidos pela divisão técnica da CRM Motorsport.

A Speedy Motorsport terá dois carros a seu cargo, com os irmãos Gonçalo e Guilherme Aguiar de Matos, enquanto a Hirundo Motors contará com Bernardo Bello, vencedor da última corrida em Valência, e Miguel Carmo. Henrique Van Uden, que dividirá carro com Gonçalo Pidwell, fará a própria assistência, enquanto que Salvador Posser de Andrade estará presente, assistido pela ADESS.

Na categoria 310R, os competidores irão lutar pela vitória com Fraser Riddington (DKS Motorsport), vencedor da última corrida, a liderar a grelha, seguido pelo italiano Marcelo Spada (McMillan Motorsport) e os pilotos da Team Perrys Motorsport, Theo Theato e Giles Perry. A LFP Motorsport também marcará presença com Brian Thornton, Steven Lancaster e Dean Burden.

A Ladies Cup, uma novidade deste calendário competitivo, contará com a atual líder do campeonato, Mariana Machado, assistida pela Formula F. As pilotos Matilde Magalhães, Rafaela Barbosa Jennifer Costa, Sofia Correia e Margarida Barbosa também estarão em competição, assistidas pela CRM Motorsport, ao lado das estreantes Mariana Posser de Andrade (CRM Motorsport) e Ann Hall (McMillan Motorsport). Demeonstrando o crescimento do feminino na família Caterham.