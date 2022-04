Estoril, Super Seven: José Carlos Pires vence corrida 2 eletrizante | AutoSport

A segunda corrida do Super Seven no Autódromo do Estoril foi bastante disputada, especialmente na categoria 420R. Vários pilotos passaram pelas posições de pódio e até pela liderança do pelotão, com margens muito curtas entre os concorrentes.

No final, José Carlos Pires passou para a liderança e conseguiu abrir alguma distância para os seus perseguidores e com pista aberta à sua frente, manteve a diferença e venceu. Depois de uma última volta confusa e com um acidente que retirou 3 pilotos da luta pelas posições de pódio, Bernardo Bello conquistou o segundo posto, a 4.759 de Pires, e Alex Areia terminou no lugar mais baixo do pódio, com 7.070s para o vencedor.

Daniel Gonzalez-Vallinas venceu a classe 420R Gentleman e Paulo Santos terminou no primeiro posto entre os concorrentes da 320R, repetindo ambos a conquista da primeira corrida de ontem.

Na partida para a segunda corrida de 20 minutos do Super Seven, Gonçalo Lobo Vale passou para a liderança do pelotão, realizando com sucesso a manobra de ultrapassagem sobre André Correia na Parabólica interior do Autódromo do Estoril. Nos 320R era Frederico Brion Sanches que liderava na fase inicial da corrida.

Ainda na volta inicial, Nelson Gomes (420R) ficou de fora de prova, levando a bandeiras amarelas naquela zona do circuito. Na volta seguinte, André Correia recuperou a liderança que durou pouco, já que Diogo Tavares e depois Lourenço Monteiro ultrapassaram o piloto da André Vilar Pneus.

Tomás Guedes, da Speedy Motorsport, também teve de abandonar a corrida. Enquanto isso, as mudanças na frente do pelotão iam sucedendo-se com os 10 primeiros classificados com uma diferença de pouco mais de 2 segundos, isto quando faltavam cerca de 12 minutos para o final da prova.

Diogo Tavares era muito pressionado e tentava a custo defender-se dos ataques dos adversários e manter o primeiro lugar, mas a 11 minutos do fim da corrida, Bernardo Bello conseguiu “roubar” a posição ao adversário. Com o grupo de carros tão compacto, manter este posto tornou-se uma tarefa complicada. Bello tentou descolar dos restantes, mas levou consigo José Carlos Pires, o campeão de 2021, que entretanto tinha assumido o segundo posto. Aproveitando o cone de aspiração produzido por estes carros, Pires ultrapassou Bello, que ainda perdeu mais posições, com Correia a subir ao segundo posto e Tavares em terceiro.

A partir desse momento começou o festival de José Carlos Pires. O piloto da Speedy Motorsport aumentou o ritmo e estabeleceu a volta mais rápida da corrida (tendo batido o seu tempo várias vezes), conseguindo assim, uma vantagem para o resto dos adversários, que por sua vez tinham de atacar e defender constantemente, perdendo tempo para o líder. Foi assim que Pires escapou e colocou a diferença para Bello, que tinha assumido a vice-liderança da corrida antes, em mais de 1 segundo. Pires não se ficou por aí e já com Tavares de regresso ao segundo posto, aumentou a vantagem para mais de dois segundos.

Nos 320R, Frederico Brion Sanches tentou ultrapassar Miguel Ferreira pelo segundo posto da classe. Quem liderava confortavelmente era Paulo Santos. Nos 420R Gentleman, Rafael Rajani subiu ao terceiro posto, com Daniel Gonzalez-Vallinas na liderança e perseguido por Guilherme Dal Maso.

A luta pelo último lugar do pódio à geral (e nos 420R) durou até à última volta. A disputa entre André Correia, Gonçalo Lobo Vale e Diogo Tavares assumiu outros contornos, quando o piloto do carro #7, Tavares, tentou ultrapassar os seus dois adversários na trajetória de dentro numa das curvas do traçado do Estoril, mas acabou por bater com violência nos outros dois carros. Foi o fim de uma luta boa entre os pilotos. Quem beneficiou foi Alexandre Areias que herdou o terceiro posto nos metros finais da corrida.

A corrida três do primeiro fim de semana do Super Seven tem início às 16h45 e encerra o Estoril Super Racing Series.