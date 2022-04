Estoril, Super Seven by Toyo Tires: 1ª corrida decidida com decisão em photo-finish | AutoSport

A primeira corrida da época 2022 do Super Seven by Toyo Tires voltou a ser decidida ao photo-finish. Nos 420R, o triunfo foi para Nuno Pires, que venceu pela 1.ª vez na categoria, seguido por Sérgio Saraiva a 0.059s e o estreante Alex Areia.

Na Gentleman, Daniel González-Vallinas também se estreou no 1.º lugar do pódio e foi secundado por duas caras novas da competição: Ricardo Pereira e o aniversariante Guilherme Dal Maso.

Por fim, na categoria 320R, mais uma estreia na 1.ª posição, graças ao triunfo de Paulo Santos. A acompanhá-lo no pódio, Gonçalo Nobre da Veiga e o rookie Bruno Knudsen.

Amanhã, mais duas corridas, às 12:10 e 16:45, transmitidas em directo no canal de YouTube da CRM Motorsport e no Facebook.