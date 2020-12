Estoril Racing Festival, Super 7 by Toyo: Pedro Salvador termina em grande

Piloto em destaque neste fim de semana do Estoril, no Super 7 by Toyo, Pedro Salvador somou um novo triunfo, quarto do fim de semana, seguido de perto por José Carlos Pires, o único que se conseguiu intrometer na caminhada de Salvador e que leva para casa também dois troféus de vencedor, num fim de semana de grande nível para ambos os pilotos. David Saraiva também em destaque, subiu ao pódio na última corrida do dia.