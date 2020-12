Estoril Racing Festival: Muita competitividade na Super Seven by Toyo Tires

Nem os aguaceiros que se abateram sobre o Circuito do Estoril, por entre as fracas condições de visibilidade, retiraram a habitual alegria e combatividade da comitiva do Super Seven by Toyo Tires!

Presentes, uma vez mais, no mais emblemático dos autódromos nacionais, os pilotos e equipas inscritas na 10ª edição doEstoril Racing Festival, palco da derradeira prova da temporada, depressa sacudiram a água da pista para demonstrarem que o prazer de conduzir umSeven nunca esmorece — pelo contrário!

A revelá-loencontrava-se o sorriso esbatido no rosto. Mas também a habitualproximidadede andamentos entre todos os pilotos, separados por curtíssimas diferenças nas duas sessões de treinos cronometrados que marcaram este primeiro dia da competição.

Composta por 20 carros e mais igualada do que nunca, a categoria 420R voltou a contar com uma série de protagonistas: os dez primeiros voltaram a estar muito próximos entre si e com isso a prometerem grandes batalhas ao volante, com as pole-positions para as corridas do fim-de-semana a serem repartidas por Pedro Salvador, J.J. Magalhães, Gonçalo Lobo do Vale e José Carlos Pires.

Na categoria S1600 Pro,Bernardo Bello voltou a deixar em evidência a sua enorme rapidez à chuva, enquanto João Rebelo Martins e Frederico Brion Sanches confirmaram que a luta pela categoria S1600 Business vai durar até ao último metro do fim-de-semana.

No regresso ao SuperSevenbyToyo Tires, Ricardo Rajani e Rui Silva mataram saudades e deixaram boas indicações, e o mesmo sucedeu com António Nunes Almeida na S1600 Pro.

“Foi mais um arranque de fim-de-semana ao estilo do SuperSevenbyToyo Tires. Boa-disposição, camaradagem e acima de tudo uma competitividade fora-de-série absolutamente notável quando estamos prestes a concluir a 12ª temporada da competição”, destaca Tiago Raposo Magalhães, CEO da CRM Motorsport.

Decorridas as sessões de treinos privados, livres e cronometrados previstas para esta sexta-feira, a ação competitiva do SuperSevenbyToyo Tires regressa logo pela manhã de sábado, com a realização da Corrida 1, marcada para as 10h50. Seguem-se a Corrida 2, às 13h50, e a Corrida 3, às 16h35 antes do descanso merecido que antecederá o último dia de competição, no Domingo.

Programa

Sábado, 12 de Dezembro de 2020

10H50-11H10: Corrida 1

13H50-14H10: Corrida 2

16H35-16H55: Corrida 3

Domingo, 13 de Dezembro de 2020

11H25-11H45: Corrida 4

13H35-13H55: Corrida 5

16H40-17H00: Corrida 6