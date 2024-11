Daniel Ferreira conquista o Caterham Festival entre os 340R

Com mais de três dezenas de Caterham presentes, numa grelha com 4 categorias para esta que foi uma grande festa, destaque para o facto das quatro corridas terem tido quatro vencedores diferentes.

Se na principal grelha do fim de semana, os Caterham 420R, foi dominada por um piloto, na grelha dos 340R a história foi o oposto.

Na primeira corrida, a coroa de louros foi para Bernardo Bello (HirundoMotors) que superou Daniel Ferreira (CRM Motorsport) por apenas 52 milésimas de segundo (!). O Pole-Seater, Gonçalo Aguiar de Matos foi o terceiro a receber a bandeirada de xadrez na frente de Miguel Ferreira (CRM Motorsport), Abílio Justo ( CRM Motorsport), Kevin Embourg ( CRM Motorsport), Ricardo Filipe ( CRM Motorsport) e Guilherme Aguiar de Matos ( Speedy Motorsport). TheoTheato( TeamPerrys Motorsport) foi o melhor dos britânicos cruzando a linha de meta na 9ª posição com Pedro Ramos ( CRM Motorsport) a completar o Top-10 desta primeira corrida do fim de semana.

Na segunda corrida, primeira do segundo dia de Caterham Festival, Daniel Ferreira ( CRMMotrosport) foi quem levou a melhor sobre Bernardo Belo ( HirundoMotors).Desta vez a diferença entre os dois primeiros foi ainda mais curta, 33 milésimas de segundo. O piloto belga, Kevin Embourg( CRM Motorsport) foi terceiro, superando Miguel Ferreira ( CRM Motorsport), Abílio Justo ( CRM Motorsport), Guilherme Aguiar de Matos (Speedy Motorsport) e Pedro Ramos ( CRM Motorsport). TheoTheato (Team Perry Motorsport) foi uma vez mais o melhor dos ingleses mas nesta segunda corrida cruzou a linha de chegada no 8ºlugar, superando, após uma feroz disputa, o seu compatriota Steven Lancaster (LFP Motorsport): Gonçalo Aguiar de Matos ( Speedy Motorsport) completou os 10 primeiros classificados.

Começava-se a desenhar um padrão de quem seriam os protagonistas deste Festival na grelha dos 340R, Bernardo Bello e Daniel Ferreira. No entanto, como nestas corridas nunca podemos contar com o esperado, o “inesperado” aconteceu. Terceira corrida, terceiro vencedor diferente! Miguel Ferreira (CRM Motorsport) demonstrou sempre um grande andamento e conseguiu ultrapassar Daniel Ferreira (CRM Motorsport) no momento certo, pois poucos segundos depois um incidente com um carro chamaria o Safety Car ao circuito, que se manteve até ao final da corrida. Com isto, Kevin Embourg (CRM Motorsport) seria uma vez mais terceiro classificado na frente de Ricardo Filipe ( CRM Motorsport), Pedro Ramos ( CRM Motorsport), Gonçalo Aguiar de Matos ( Speedy Motorsport), Guilherme Aguiar de Matos ( Speedy Motorsport) e Abílio Justo (CRM Motorsport). TheoTheato (Team Perrys Motorsport) foi nono, na frente de Bernardo Gonzalez (CRM Motorsport), que completou o Top-10.

Chegava a altura da derradeira corrida e com as contas todas em aberto de quem levaria a Taça do Caterham Festival para casa. Uma vez mais assistimos a uma corrida de cortar a respiração, com 7 pilotos a lutarem pela cabeceira da corrida. No final, foi Abílio Justo (CRM Motorsport) que triunfou por apenas 63 milésimas de segundo sobre Kevin Embourg (CRM Motorsport) e, com Daniel Ferreira (CRM Motorsport) a completar os lugares do pódio. Seguiram-se Miguel Ferreira (CRM Motorsport), Bernardo Bello (HirundoMotors), Ricardo Filipe (CRM Motorsport), Guilherme Aguiar de Matos ( Speedy Motorsport), Pedro Ramos ( CRM Motorsport) e TheoTheato ( Team Perrys Motorsport). O piloto-jornalista Bernardo Gonzalez (CRM Motorsport) fechou a classificação dos 10 primeiros.

No final das contas o grande vencedor do Caterham Festival foi Daniel Ferreira, que sendo o piloto mais regular dentro do pelotão dos mais rápidos, acumulou mais pontos. No segundo lugar ficou Miguel Ferreira e Bernardo Bello foi o terceiro classificado desta Taça Caterham Festival.

Para esta edição do Caterham Festival, apoiado pelo Turismo de Cascais, tiveram lugar 2 sessões de qualificação ao invés da habitual qualificação singular. Nesta edição a primeira sessão de qualificação ditaria a grelha de partida para a primeira das 4 corridas do fim de semana e a segunda para a 2ª corrida. A grelha para a 3ª corrida seria feita pela classificação da primeira corrida, onde os 10 primeiros classificados foram invertidos, o mesmo se passou na quarta corrida mas com os resultados relativos da segunda corrida.

Na primeira qualificação, Gonçalo Aguiar de Matos (Speedy Motorsport) foi quem melhor aproveitou as condições dúbias do circuito e conseguiu estabelecer a volta mais rápida da qualificação, estreando-se assim a partir da Pole Position. O jovem piloto de Lisboa, superou Bernardo Bello( HirundoMotors) e Miguel Ferreira ( CRM Motorsport). Seguiu-se Daniel Ferreira ( CRM Motorsport), TheoTheato ( Team Perrys Motorsport), Steven Lencaster ( LFP Motorsport) e Bernardo Gonzalez ( CRM Motorsport. Ricardo Filipe ( CRM Motorsport assinou o oitavo melhor tempo na frente de Salvador Posser de Andrade ( ADESS) com Guilherme Aguiar de Matos ( Speedy Motorsport) a concluir os dez primeiros classificados.

Na segunda sessão de qualificação, já com o piso completamente molhado,o mais veloz foi o piloto da HirundoMotors, Bernardo Bello, que superou Dean Burden( LFP Motorsport) e TheoTheato ( Team Perrys Motorsport). Daniel Ferreira ( CRM Motorsport) foi quarto classificado, na frente de Steven Lencaster ( LFP Motorsport), de Kevin Embourg ( CRM Motorsport), Mico Mineiro ( CRM Motorsport), Fraser Riddington ( DKS Motorsport) e Bernardo Gonzalez ( CRM Motorsport). Giles Perry ( TeamPerrys Motorsport) completou o Top-10.