CRM Racing Series inicia temporada com muitas novidades | AutoSport

As competições de velocidade promovidas pela CRM Motorsport terão o seu arranque de temporada 2023 no Algarve Welcome Spring, no próximo fim de semana no Autódromo Internacional do Algarve. Inicia-se a época com recorde de inscritos nos Troféus Super Seven by Toyo Tires, Carbon Neutral Cup e Legend Cars Iberian Series, além de estreias a nível nacional e internacional.

Entre os pilotos do Troféu Super Seven by Toyo Tires, estão inscritos cerca de quatro dezenas na categoria 420R, o que faz desta grelha de partida a mais numerosa e competitiva de toda a Europa. Desde 2016, ano em que se assistiu à estreia do competitivo 420R, que as grelhas de partida não param de crescer. Fruto deste crescimento a CRM Motorsport criou em 2023 uma nova grelha de partida com mais duas classes. A nova categoria 340R é uma das grandes novidades deste ano, revelando-se o carro perfeito para quem pretende iniciar na competição automóvel ao volante de um Seven. Em pista e com um papel importantíssimo no acesso ao troféu monomarca vão estar também os já conhecidos S1600.

Estreia em absoluto em Portugal é a dos Legend Cars Iberian Series. Os Legend Cars são um campeonato americano de automobilismo que está cada vez mais popular em todo o mundo. O modelo foi inicialmente projetado para ser utilizado em corridas ovais, mas a versão europeia foi adaptada para corridas em circuito convencional.

Quanto ao “KIA GT Cup” passa agora a designar-se “Carbon Neutral Cup”, transmitindo assim a mensagem da nova prática implementada pela CRM Motorsport. Este ano, e em todas as atividades desportivas nos eventos que a CRM Motorsport promove, compensará a 100% através da reflorestação em projetos certificados a nível mundial, todas as emissões carbónicas. A nova “Carbon Neutral Cup” é assim o principal veículo de comunicação de práticas mais sustentáveis. A iniciar a sua sexta temporada, o os modelos Picanto GT e Ceed GT continuam a ser a principal fórmula escolhida para a iniciação na competição em carros de turismo.

Para Tiago Raposo Magalhães, CEO da CRM Motorsport, “o elevado número de pilotos que as CRM Racing Series apresentam em pista deve-se ao muito trabalho dos pilotos/equipas e a um respeito mútuo entre todos os participantes. A competitividade e a fiabilidade dos carros são também inquestionáveis e mais um fator fundamental no crescimento sustentado que temos vindo a assistir”.

Destacando ainda que “nesta temporada do Super Seven by Toyo Tires apresenta-se com duas novas categorias. Os 340R que são uma estreia mundial e também os Legend Cars numa estreia nacional.

os Legend Cars, uma fórmula espetacular que tem sido do agrado de todos os pilotos, que já tiveram oportunidade de o testar. 8 carros de cada uma destas categorias serão um número quanto baste para o pontapé de saída destas corridas seja um sucesso. Quanto ao Carbon Neutral Cup para além da performance a que já estamos habituados a grande novidade é a implementação da neutralização carbónica que se estende a todas as séries da CRM Motorsport”.

Com o objetivo de dar aos pilotos e equipas as melhores condições de divulgação, a CRM Motorsport irá disponibilizar a transmissão em direto das corridas de Domingo em livestreaming, que poderá ser acompanhado no canal de YouTube, bem como nas páginas de Facebook das respetivas competições. Será ainda possível assistir, durante todo o fim de semana em tempo real aos tempos registados através do Live-timing.