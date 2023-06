CRM Racing Series: Casa cheia nos 420R | AutoSport

Jarama recebe a segunda prova da época 2023, com 29 Caterham 420R divididos em

duas categorias: Pro e Gentleman.

Parte das CRM Racing Series, os Super Seven by Toyo Tires são a cabeça de cartaz

do programa desportivo do Jarama Classic. Com 3 corridas durante o fim de semana,

de 20 minutos cada e uma qualificação única de 15 minutos, a grelha dedicada aos

420R promete grandes corridas do planeta no traçado de Madrid.

Entre os 420R Pro, Diogo Tavares foi um dos protagonistas vencendo duas das três

corridas do fim de semana de Portimão. O piloto da CRM Motorsport segue na liderança da

competição, mas com uma vantagem de um ponto e dirige-se a Jarama com intuito de

defender a sua liderança. Tomás Guedes (Speedy Motorsport) é o segundo seguido de

Gonçalo Lobo do Vale (BCM Sports) e o duo de primos David Saraiva / Sérgio

Saraiva assistidos pela Speedy Motorsport. J.J Magalhães (Teaam Nuoorte) foi o

vencedor da segunda corrida de Portimão e chega a Jarama com vontade de repetir a

dose. No entanto, J.J. terá a forte concorrência de Bernardo Bello (CRM Motorsport),

Alex Areia (Speedy Motorsport), Nuno Afonso (ADESS) e Lourenço Monteiro

(Speedy Motorsport). André Correia (André Vilar Pneus) conclui o TOP 10 da

classificação do Super Seven by Toyo Tires. Ginho Rodrigues e João Pedro Campos

Costa são os melhores classificados dentro da “armada” da Gianfranco Motorsport e

seguem até à capital espanhola com vontade de melhorar as suas classificações. Diogo

Costa, (Teaam Nuoorte) não teve um começo de época com desejava, mas faz questão

de marcar presença na segunda prova do ano. Assim como João Aguiar Branco

(Speedy Motorsport), António Correia (Speedy Motorsport), Mico Mineiro (CRM

Motorsport), António Nunes de Almeida ( BS Motorsport), Nélson Gomes (Speedy

Motorsport) e a dupla Francisco Vilar / Miguel Lobo (Zome Racing Team).

Nos 420R Gentleman, Bruno Knudsen ( CRM Motorsport) é o líder isolado, no

entanto Knudsen terá a forte concorrência da dupla de Guilherme dal Maso/ Piero dal

Maso ( CRM Motorsport). Ricardo Pedrosa (Zome Racing Team), Paulo Costa

(Teaam Nuoorte) e Daniel Azevedo (Speedy Motorsport) também fazem questão de

marcar presença em Jarama e disputar os lugares cimeiros. Estes terão a oposição de

Duarte Lisboa (Teaam Nuoorte) e Fernando Costa (Zome Racing Team). A concluir a

lista de inscritos dos 420R Gentleman, a dupla de Bruno Martins e Rafael Rajani

(Zome Racing Team), o regressado André Matos (BCM Sports) e o estreante Joel

Reis ( CRM Motorsport).