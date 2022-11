Caterham Racing Festival: Filipe Albuquerque volta a correr no Estoril￼￼ | AutoSport

Filipe Albuquerque ainda não deu por concluída a sua época desportiva. Antes de se centrar em 2023, o piloto português vai disputar no Circuito do Estoril, à semelhança do que fez o ano passado, o Caterham Racing Festival este fim-de-semana de 19 e 10 novembro.

Uma boa forma de correr em Portugal e na presença do seu público. Filipe gosta particularmente deste competição onde tudo acontece num ambiente de proximidade e sem pressões em termos de resultados desportivos: “Gosto muito de correr no meu país e este ano, isso não aconteceu. Por isso é a forma que encontro de o fazer, num conjunto de corridas sempre muito disputadas e divertidas. Não há expectativas nem ambições de resultados, apenas divertir-me e fazer os outros divertirem-se”, referiu o piloto de Coimbra.

Após esta jornada em território nacional, Filipe centra as suas atenções em 2023 e nas 24h de Daytona.