Caterham Motorsport Iberia: Triunfos de Miguel Ferreira nos 340R e James Hall nos 310R

O Autódromo Internacional do Algarve (AIA), recebe este fim-de-semana, em jornada dupla o arranque do troféu monomarca mais antigo da velocidade ibérica. Organizado e promovido pela CRM Motorsport, e com um plantel de luxo dividido por duas grelhas, as fabulosas máquinas inglesas estão de regresso para mais uma temporada do Caterham Motorsport Iberia byToyo Tires.

Miguel Ferreira é o mais veloz na qualificação!

Sábado amanheceu com o tempo bastante nublado e foi sob ameaça de chuviscos que o pelotão dos 310R e 340R avançou para o traçado algarvio para a sessão de Qualificação 1, e o que não faltou foi emoção neste arranque de época.

Foi com naturalidade que o homem da CRM Motorsport, Miguel Ferreira assinou a primeira Pole Position da época nos 340R do Caterham Motorsport Iberiaby Toyo Tires. Com um andamento consistente e bastante forte, Miguel Ferreira impôs o seu ritmo volta após volta, logrando o lugar cimeiro e a melhor posição para a corrida da tarde.

Miguel Ferreira superou os seus companheiros de equipa, José Rodrigues e Daniel Ferreira, a 6 e 8 décimos de segundo, respetivamente, fechando desta forma o Top 3 da Qualificação. Já Kevin Embourg e Pedro Ramos também da CRM Motorsport seriam os senhores que seguem no Top 5. A demonstrar a competitividade da categoria o facto de 2º, 3º, 4º e 5º classificados à geral fecharem os seus tempos no mesmo segundo e com diferenças ínfimas entre si.

Gonçalo Aguiar de Matos (Speedy Motorsport), Ricardo Costa (Hirundo Motors), Abílio Justo, Hugo Antão e Ricardo Filipe, todos CRM Motorsport com andamentos relativamente semelhantes asseguraram a sua presença no Top 10.

MARIANA MACHADO MAIS FORTE ENTRE OS 310R

Nos 310R, e com apenas 4 pilotos a disputar entre si a categoria, a surpresa da manhã seria no feminino com Mariana Machado (Formula F), a ser a mais rápida. A jovem piloto superava o piloto da CRM Motorsport, José Luís Teixeira em 1,8s.

O terceiro entre os 310R foi outro piloto da CRM Motorsport, Luís Seguro a escassos 3 décimos de Teixeira, mas relegando o britânico James Hall (McMillan Motorsport), para último na categoria. De salientar que Hall, sofreu problemas mecânicos logo no início da sessão.

VITÓRIA “SUADA” DE MIGUEL FERREIRA NOS 340R.

Imprevisível e emocionante é a única forma de descrever a primeira corrida da época do Caterham Motorsport Iberia nos 340R e 310R. Uma verdadeira luta de titãs entre quatro pilotos da CRM Motorsport do primeiro ao último metro com Miguel Ferreira, José Rodrigues, Kevin Embourg e Daniel Ferreira a decidir entre si a liderança e classificação final.

Com um excelente arranque, Miguel Ferreira (CRM Motorsport), que havia garantido a Pole Position na Qualificação 1, tomou a liderança, com Daniel Ferreira (CRM Motorsport), literalmente “dentro dos seus retrovisores”. À espreita de uma oportunidade e com os quatros pilotos a rodar todos separados por menos de 1 segundo, estavam mais dois homens da CRM Motorsport, José Rodrigues e Kevin Embourg.

As primeiras voltas ditaram uma batalha entre Miguel Ferreira e o jovem estreante Daniel Ferreira que por várias vezes tentou a ultrapassagem para a liderança na curva 5 e 15 do circuito algarvio.

Com meia distância percorrida, foi a vez do assalto de José Rodrigues, que começou por superar Daniel Ferreira para assumir a luta direta com Miguel Ferreira. O bracarense, tentou, também por várias vezes, a derradeira ultrapassagem chegando a rodar na dianteira por breves metros à saída da curva 5, mas Miguel Ferreira defendeu de forma magistral a posição. No entretanto, Kevin Embourg assumia a terceira posição face a Daniel Ferreira com quem manteve a luta até à derradeira volta.

Na bandeira de xadrez, Miguel Ferreira vencia com José Rodrigues a apenas 444 décimos de segundo, logo seguidos de Daniel Ferreira, que logrou recuperar o lugar mais baixo do pódio na última volta, e de Kevin Embourg. Só passados longos 22 segundos surgiu Pedro Ramos (CRM Motorsport), para fechar Top 5.

Miguel Ferreira soma assim os primeiros pontos da temporada com José Rodrigues, Daniel Ferreira e Kevin Embourg a prometer não ceder sem luta, deixando “em altas”, e desde já, as expectativas para a jornada dupla de amanhã.

O Top 10 ficou completo com Gonçalo Aguiar de Matos (Speedy Motorsport), Miguel Carmo (Hirundo Motors), Abílio Justo (CRM Motorsport), Guilherme Aguiar de Matos (Speedy Motorsport) e Ricardo Filipe (CRM Motorsport).

DEPOIS DOS PROBLEMAS MECÂNICOS, JAMES HALL VENCE NOS 310R

Depois dos problemas mecânicos sentidos na Qualificação 1, James Hall (McMillan Motorsport), impôs o seu ritmo de prova, nunca tendo verdadeira oposição direta dos seus pares de categoria. Na linha de meta, James Hall deixava Mariana Machado (Formula F), que tão boa conta deu de si na sessão de qualificação. Já José Luís Teixeira e Luís Seguro fechavam as contas da categoria, nesta primeira corrida do fim de semana.

Para Tiago Raposo de Magalhães, CEO da CRM Motorsport: “Foi uma corrida imprópria para cardíacos, e que saudades tínhamos disto! Aumentámos o número carros em 70% e arrisco-me a dizer que a competitividade na grelha de introdução da Caterham Motorsport Iberia também aumentou. Nos 310R, recebemos 4 caras novas e assistimos a lutas estonteantes! Acolhemos a nossa primeira “senhora” e que estreia foi!” Tenho a certeza que amanhã as melhores corridas do planeta serão ainda melhores! Até amanhã”